Temenos déploie des solutions bancaires numériques sur AWS





Temenos (SIX : TEMN) et Amazon Web Services (AWS), viennent de renforcer leur partenariat mondial afin de déployer les solutions d'intégration et d'origination de Temenos sur AWS. Cette collaboration technologique a pour but de permettre à toutes les banques de détail et commerciales, qu'elles soient traditionnelles ou émergentes, de proposer des solutions numériques d'intégration et d'origination plus performantes, plus évolutives et plus sûres. Elle conférera aux banques davantage d'agilité tout en réduisant les temps de mise sur le marché et en optimisant les coûts. Les deux sociétés proposeront des solutions destinées aux banques de détail, commerciales, d'entreprise, privées et de patrimoine.

L'accord pluriannuel prévoit d'offrir la gamme complète des solutions bancaires de Temenos sur AWS en tant que service.

Temenos et AWS ont entamé leur collaboration en 2019 pour l'intégration de la plateforme ouverte Temenos sur AWS et ont depuis démontré leur succès auprès de clients bancaires communs. Grâce aux solutions bancaires numériques de Temenos, les deux sociétés facilitent aux banques l'accès à la technologie indispensable pour répondre aux attentes toujours plus grandes des clients et proposer des produits à la fois simples et innovants.

Par ailleurs, les solutions numériques de Temenos s'intègrent à Salesforce CRM et Amazon Connect, un service de centre de contact omnicanal en nuage, convivial, qui s'adapte aux entreprises de toute taille, permettant ainsi aux banques de fournir un service client de qualité supérieure. Les fonctionnalités d'Amazon Connect couvrent notamment le routage des contacts en fonction des compétences, l'enregistrement de la voix et du chat, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique intégrés pour des interactions personnalisées, une tarification à l'usage, et bien d'autres encore.

Temenos note une croissance considérable des services de type SaaS et de l'adoption de sa plateforme bancaire numérique, alors que les banques se tournent vers des services bancaires intégrés pour une mise sur le marché plus rapide. Plus de 1 000 institutions de services financiers à travers le monde ont recours à la plateforme numérique en nuage de Temenos, qui propose des services bancaires précomposables. Conçus sur des microservices et accessibles via des API, ils sont entièrement configurables, personnalisables et extensibles par le biais de partenaires ou par les banques.

Temenos exploite au mieux les zones de disponibilité (AZ) d'AWS afin d'assurer une haute disponibilité au sein d'une seule région, évitant ainsi les questions de souveraineté des données, sans infrastructure redondante coûteuse. La plateforme bancaire numérique de Temenos sur AWS est évolutive afin de répondre aux demandes croissantes des clients, comme en témoigne le référentiel de Temenos sur AWS. Temenos sur AWS offre aux banques la possibilité de réduire leur coût total de possession en réduisant la gestion de l'infrastructure et en facilitant le déploiement automatisé à l'aide des outils "Infrastructure as Code" (IaC).

Les solutions Temenos sur AWS aident également les banques à réduire immédiatement et de manière significative leur empreinte carbone, et contribuent à la réalisation de leurs objectifs ESG contrairement aux déploiements sur site.

John Kain, responsable du développement du marché des services financiers chez Amazon Web Services : "Temenos propose des solutions bancaires numériques en nuage à des milliers d'organisations de services financiers de renommée mondiale, et nous sommes ravis de développer notre partenariat avec eux. En combinant la fiabilité, les hautes performances et la sécurité d'AWS avec les solutions bancaires numériques de Temenos, nous sommes en mesure d'offrir aux banques l'agilité commerciale dont elles ont besoin pour migrer vers le nuage en toute confiance et innover plus rapidement que jamais."

Max Chuard, directeur général de Temenos : "Nous observons une accélération de nos activités sur abonnement, et avec cet accord pluriannuel, une plus grande liberté de choix est offerte à nos clients pour intégrer le nuage aux services bancaires numériques et aux nouveaux modèles commerciaux tels que la banque en tant que service, avec davantage de certitude, de prévisibilité et à moindre coût. Nous nous réjouissons de consolider notre relation avec AWS et nous l'étendrons pour proposer toutes les solutions Temenos, pour permettre aux banques d'accélérer le temps de valorisation et l'innovation client."

Lorenzo Villa, Team Leader Touchpoints IT - Credem Banca : "Grâce aux solutions bancaires numériques Temenos sur AWS, nous avons pu mettre en place rapidement une expérience bancaire mobile capable de rivaliser avec les meilleures en Italie. Nous sommes en mesure de proposer une intégration transparente, des produits innovants et des expériences bancaires numériques hors du commun qui évoluent au rythme des attentes des clients. Nous sommes ravis de collaborer avec Temenos et AWS pour faire évoluer et pérenniser notre croissance."

AWS présente les avantages de la banque numérique en nuage à l'occasion du Temenos Community Forum (TCF 2022) qui se tient à Londres du 17 au 19 mai. Lors de cet événement phare, Temenos présentera comment sa plateforme ouverte s'intègre à Salesforce CRM et Amazon Connect, et sa capacité à offrir des expériences hyper-personnalisées sur les canaux numériques et assistés afin de fidéliser les clients et de leur inspirer confiance.

? Fin ?

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) est le leader mondial des logiciels bancaires. Plus de 3 000 banques à travers le monde, dont 41 des 50 premières banques mondiales, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien de leurs transactions et des interactions de plus de 1,2 milliard de clients de services bancaires. Temenos propose des logiciels bancaires natifs du cloud, agnostiques et basés sur l'IA généraux et de front office, de paiements et de gestion de fonds qui permettent aux banques d'offrir une expérience client omnicanal harmonieuse et d'atteindre l'excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des ratios coût-revenu de 26,8%, soit la moitié de la moyenne sectorielle, et un rendement de capitaux propres de 29%, soit trois fois la moyenne du secteur. Ces clients investissent également 51% de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit deux fois la moyenne sectorielle, prouvant ainsi que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.temenos.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 mai 2022 à 17:20 et diffusé par :