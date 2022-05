Rochelle Manns reçoit le prix de la dirigeante féminine de l'année « Women in Cloud », lors du « Cloud Summit 2022 » d'Ingram Micro Cloud





TORONTO et GATINEAU, Québec, 18 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), un fournisseur de solutions TI et infonuagiques logicielles a le plaisir d'annoncer que le prix Partenaire d'Ingram Micro Cloud, catégorie Employeur de l'année « Women in Cloud », lui a été décerné lors de la conférence annuelle d'Ingram Micro Cloud tant attendue, « Cloud Summit 22 », qui s'est tenue du 17 au 19 mai à Miami Beach, en Floride.



La candidate de Converge, Rochelle Manns, vice-présidente des plateformes infonuagiques, a reçu le prix de la dirigeante féminine de l'année « Women in Cloud ». Cette distinction récompense une femme avant-gardiste qui a fait preuve d'innovation, de leadership et d'une influence positive dans son entreprise et auprès des milieux professionnels connexes.

L'événement Ingram Micro Cloud Summit 2022 inaugure les premiers prix « Women in Cloud » décernés à des partenaires, récompensant ainsi les réalisations de personnes et d'entreprises de l'écosystème d'Ingram Micro Cloud pour leurs efforts exceptionnels en faveur des femmes de la communauté. Les lauréats de cette année sont des personnes et des partenaires très performants, qui ont démontré en 2021 des niveaux extraordinaires d'innovation, de leadership et de défense des intérêts des femmes dans le domaine infonuagique, en plus d'exceller dans les qualités de leur secteur d'activités prisé.

« Nous sommes fiers de saluer le formidable travail de nos partenaires, qui ne cessent de mener des initiatives à la pointe de l'industrie dans lesquelles un lieu de travail diversifié peut prospérer et réussir, déclare la vice-présidente des ressources humaines chez Ingram Micro Cloud, Andrea Mullens. Ce groupe éminent de partenaires de distribution et de personnes ouvre la voie en matière de leadership, d'innovation, d'influence et de détermination à offrir en permanence un environnement qui encourage les femmes et en célèbre les talents. »

« Converge se félicite de participer à la toute première édition des prix partenaires « Women in Cloud » d'Ingram et se réjouit de voir Rochelle remporter le prix 2022 de la dirigeante féminine, affirme le président de Converge, Greg Berard. « Au cours des dernières années, les efforts et les réalisations de notre équipe infonuagique ont été remarquables. Nous sommes reconnaissants envers Rochelle du leadership qu'elle exerce dans ce milieu et remercions Ingram Micro Cloud de ce partenariat continu, qui nous permet de fournir à nos clients des services novateurs. »

À propos d'Ingram Micro Cloud

Ingram Micro Cloud rassemble ceux qui innovent et ceux qui résolvent les problèmes afin d'aider le monde à en faire davantage. Cette entreprise facilite et gère la chaîne de valeur numérique complexe des données infonuagiques, grâce à la technologie CloudBlue. Forte d'une portée mondiale inégalée, d'un accès facile à des outils de commercialisation et d'intégration automatisés, d'une expertise technique approfondie et d'une sélection organisée de solutions de logiciels service et d'infrastructures sous forme de service évolutives, Ingram Micro Cloud aide les fournisseurs, les revendeurs et les fournisseurs de service de conseil de gestion, en leur faisant profiter d'une valeur ajoutée en matière de service. Des renseignements détaillés sont disponibles à www.IngramMicroCloud.com .

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques spécialisé dans la prestation de solutions et de services de pointe. L'approche générale de Converge en matière de solutions permet de proposer des services perfectionnés en matière d'analyse, de modernisation des applications, en infonuagique, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de lieu de travail numérique à des clients de divers secteurs. La société appuie ces solutions en proposant son savoir-faire en matière de conseils, de mise en oeuvre et de gestion auprès des principaux fournisseurs informatiques du marché. Cette approche à plusieurs facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous les clients des secteurs publics et privés. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com

