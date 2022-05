Skillshare renforce sa présence internationale avec du contenu et des fonctionnalités en langue locale en espagnol, portugais, français et allemand





NEW YORK, 18 mai 2022 /PRNewswire/ -- Skillshare, la plus grande communauté en ligne pour les créatifs, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau contenu et de nouvelles fonctionnalités en langue locale en espagnol, portugais, français et allemand. Les efforts de localisation s'inscrivent dans le cadre de la stratégie d'internationalisation de Skillshare et complètent les sous-titres en langue locale. Ils comprennent également le déploiement de la navigation sur le site et des descriptions de cours en langue locale, des options de paiement mondiales et régionales, ainsi que des prix spécifiques à chaque localité. Aujourd'hui, les membres de Skillshare sont répartis dans plus de 150 pays, 60 % des nouveaux membres venant de l'extérieur des États-Unis au cours de l'année écoulée.

Les membres de Skillshare du monde entier ont désormais un accès illimité à plus de 40 000 cours inspirants, sous-titrés en espagnol, portugais, français et allemand, dispensés par des leaders du secteur et des professionnels en activité, sur des sujets tels que l'illustration, le design, la photographie et plus encore. Les membres du monde entier aiment Skillshare pour découvrir l'inspiration, apprendre de nouvelles compétences et mettre leurs talents au service de ce qui leur tient à coeur.

« Nous voyons une énorme opportunité d'étendre la puissance de Skillshare à un public mondial, et en tant que société, nous avons changé notre état d'esprit pour nous concentrer sur des initiatives et des stratégies qui mettent l'utilisateur mondial au premier plan », a déclaré Matt Cooper, PDG de Skillshare. « L'amélioration de Skillshare pour servir le public hispanophone, lusophone, germanophone et francophone, ainsi que les mises à niveau permettant des options de paiement localisées ne sont que les premières étapes de la mondialisation de notre plateforme. Nous sommes ravis d'apporter la puissance de l'apprentissage créatif aux utilisateurs du monde entier. »

Dans le cadre de l'orientation mondiale, Skillshare lance également une série de contenus Skillshare Original en langue locale sur une base continue. Les professeurs Karla Canseco, Amalia Andrade et Alex Tienda se lanceront dans le contenu en espagnol, Gabriel Picolo en portugais, Peter Brockhammer en allemand et Stéphane Bourez en français. En plus d'alimenter l'apprentissage créatif, Skillshare occupe une position unique pour aider ceux qui naviguent dans l'économie des créateurs, évaluée à 100 milliards de dollars, à la fois en améliorant leurs compétences et en soumettant du contenu à la plateforme ouverte qui permet aux personnes ordinaires qui exploitent des compétences créatives ou une expertise de devenir des enseignants et de gagner un revenu.

