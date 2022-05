Lancement des inscriptions du 2e forum sur la régionalisation de l'immigration au Québec





MONTRÉAL, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le 18 mai 2022, à Montréal, Emplois en régions invite les intervenants contribuant à l'intégration des personnes immigrantes dans les différentes régions du Québec à s'inscrire au 2e forum sur la régionalisation de l'immigration qui se déroulera les 29 et 30 septembre 2022 au CECi de Trois?Rivières. Cet événement rassembleur sera l'occasion pour 300 acteurs des secteurs communautaire, municipal, institutionnel et privé de réfléchir et d'échanger sur la contribution de l'immigration au développement régional du Québec.

Ce forum proposera cinq panels constitués d'experts qui aborderont divers aspects de l'intégration des personnes immigrantes en région, tels que l'emploi, l'entrepreneuriat, le développement des infrastructures locales ainsi que des vecteurs complémentaires d'intégration sociale en plus d'offrir deux présentations concrètes concernant les stratégies d'attraction territoriales ainsi qu'une conférence internationale portant sur l'intégration des travailleurs qualifiés en région.

Delfino Campanile, directeur général de Promis et représentant d'Emplois en régions, mentionne que « Ce 2e forum est un moment privilégié d'échange pour les acteurs travaillant sur l'intégration des personnes immigrantes à travers le Québec. En conséquence, nous souhaitons accueillir le plus grand nombre d'intervenants oeuvrant sur cette question provenant de Montréal et de l'ensemble des régions. »

Vous pouvez consulter le programme du forum et vous y inscrire en suivant ce lien : https://www.setablirenregion.com/fr/programmation-2e-forum

Emplois en régions est un projet concerté pour la régionalisation de l'immigration à partir de Montréal formé des organismes Promis, Collectif et Alpa.

Site web : www.emploisenregions.ca

