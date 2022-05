La coupe Antidote va à Mathieu Lepage





MONTRÉAL, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la soirée-bénéfice intitulée Le Choc des Titans, tenue hier soir au Club Soda, Mathieu Lepage a reçu la coupe Antidote pour ses performances de la saison 2022. Cette distinction parrainée par Druide informatique souligne l'usage méritoire du français dans le cadre des matchs enlevants qu'organise le Théâtre de la Ligue Nationale d'Improvisation (LNI).

La coupe Antidote fut instaurée en hommage à Yvon Leduc, cofondateur de la LNI et ardent défenseur de la langue française, qui a inspiré des générations d'improvisateurs et d'improvisatrices aux quatre coins de la francophonie. À la fin de chaque match, une étoile Antidote est décernée à l'artiste ayant fait le meilleur usage du français; celui ou celle en ayant cumulé le plus au terme de la saison remporte la coupe. Mathieu Lepage fut nommé l'étoile Antidote du match lors de trois des six rencontres auxquelles il a participé en saison régulière.

Improvisateur d'expérience, Mathieu Lepage joue au sein de la LNI depuis 2013 et récolte avec la coupe Antidote sa sixième récompense individuelle. Il participe à la création d'autres productions du Théâtre de la LNI, dont la LNI s'attaque au cinéma et L'Usine de théâtre potentiel. À la télévision, Mathieu Lepage occupe des rôles dans 82 jours, Contre-offre, Toute la vie, 5e Rang, District 31, Dans ma tête, Les beaux malaises et Marche à l'ombre. Au cinéma, on a pu le voir dans Pieds nus dans l'aube, Gerry, Nelly et À tous ceux qui ne me lisent pas. Sur scène, il était de Cantate de guerre, Noces de Sang, Bang Bang Love, Sylvie aime Maurice et Une Maison de poupée. Il travaille aussi au développement de plusieurs projets pour la télévision et le web.

Le Théâtre de la LNI, qui est à la fois un laboratoire et une compagnie phare du théâtre québécois, se consacre à la recherche, à la création et à la transmission en improvisation théâtrale. En plus de ses matchs de la Saison de la Coupe Charade, ses tournées et autres productions, la LNI offre, aux écoles comme aux entreprises, des ateliers, des formations et des spectacles. Ses activités touchent près de 50 000 personnes annuellement.

Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. Elle a également créé le service WebElixir, qui veille à la qualité des sites Web. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

