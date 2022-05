INNERGEX ANNONCE LE RENOUVELLEMENT DE L'OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS POUR SES ACTIONS ORDINAIRES ET UN NOUVEAU POUR SES ACTIONS PRIVILÉGIÉES





LONGUEUIL, QC, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) (« Innergex » ou la « Société ») annonce qu'elle a reçu l'approbation de la Bourse de Toronto (« TSX ») de procéder au renouvellement de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de ses actions ordinaires et un nouveau pour ses actions privilégiées à taux rajustable et à dividende cumulatif, série A (« actions de série A ») et pour ses actions privilégiées à taux fixe rachetables et à dividende cumulatif, série C (« actions de série C ») (collectivement, les « offres de rachat »).

Dans le cadre de ces offres de rachat, la Société pourra racheter à des fins d'annulation comme suit :

Nom du titre Symbole Actions émises et en circulation au 11 mai 2022 % des actions émises et en circulation Nombre maximum d'actions assujetties aux rachats Actions ordinaires INE 204 103 658 2% 4 082 073 Actions de série A INE.PR.A 3 400 000 2% 68 000 Actions de série C INE.PR.C 2 000 000 2% 40 000

Les offres de rachat débuteront le 24 mai 2022 et se termineront le 23 mai 2023.

Au cours des six derniers mois, le volume moyen des transactions quotidiennes à la TSX des actions ordinaires s'est établi à 517 449, des actions de série A à 1 700 et des actions de série C à 569. Par conséquent, en vertu des dispositions de la TSX, la Société aura le droit de racheter, au cours de n'importe quel jour de bourse, un maximum de 129 362 actions ordinaires, représentant 25% du volume moyen des transactions quotidiennes et 1 000 actions de série A et 1 000 actions de série C, représentant le minimum permit par la TSX. En outre, la Société sera autorisée à effectuer, une fois par semaine civile, l'achat d'un bloc (tel que défini dans le Guide à l'intention des sociétés de la TSX) d'actions ordinaires, actions de série A et actions de série C qui ne sont pas détenues directement ou indirectement par des initiés de la Société, en vertu des dispositions de la TSX.

Les actions seront rachetées pour le compte de la Société par un courtier inscrit, par l'entremise de la TSX ou des systèmes de négociation parallèles canadien au cours du marché en vigueur.

La Société est d'avis que le cours de ses actions ordinaires, ses actions de série A et ses actions de série C peuvent, à l'occasion, ne pas refléter la valeur intrinsèque de la Société et que le rachat des actions ordinaires, des actions de série A et des actions de série C aux termes des offres de rachat peut constituer une utilisation appropriée et souhaitable des fonds de la Société. Par conséquent, la Société estime qu'il est dans son meilleur intérêt de procéder avec les présentes offres de rachat.

Aux termes de la précédente offre publique de rachat dans le cours normal des activités qui a débuté le 24 mai 2021 et prendra fin le 23 mai 2022, la Société avait le droit de racheter 2 000 000 d'actions ordinaires. En vertu de cette offre, elle a racheté 564 271 actions ordinaires pour annulation à un prix moyen pondéré versé par action ordinaire de 17,72 $ par l'entremise de la TSX et autres systèmes de négociation canadiens en date du 17 mai 2022.

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 80 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 152 MW (puissance installée brute de 3 852 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 150 MWh, dont 40 centrales hydroélectriques, 32 parcs éoliens et 8 parcs solaires. Elle détient également une participation dans 14 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 733 MW (puissance installée brute de 770 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 754 MWh, dont 3 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance installée brute totale de 6 679 MW et d'une capacité de stockage d'énergie de 175 MWh. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut contenir de l'information prospective au sens de la législation en valeurs mobilières (« information prospective »). L'information et les énoncés qui ne sont pas des énoncés de faits historiques dans le présent communiqué constituent de l'information prospective. Celle-ci se reconnait généralement à l'emploi de termes tels que « approximativement », « peut », « pourra », « pourrait », « croit », « s'attend », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », «projet », « anticipe », « estime », « prévu » ou « prévoit » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas, tels que l'éventuel rachat par la Société de ses actions ordinaires, ses actions de série A et ses actions de série C en vertu des offres.

L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses principales formulées par la Société, à propos notamment, sans s'y limiter, des régimes hydrologiques, éoliens et solaires, de la performance de ses installations en exploitation, des acquisitions et des projets mis en service, du rendement des projets, de la disponibilité de ressources en capital et de l'exécution par les tiers de leurs obligations contractuelles en temps opportun, de la conjoncture favorable du marché pour l'émission d'actions afin de soutenir le financement de la croissance, de la conjoncture économique favorable, des conditions favorables du marché des capitaux, de la réussite de la Société à développer et à construire de nouvelles installations, du renouvellement réussi des CAÉ, des ressources humaines suffisantes pour fournir les services et exécuter le plan d'investissement, de l'absence d'événements importants survenant hors du cours normal des activités, comme une catastrophe naturelle, une pandémie ou un autre désastre, de l'entretien continu de l'infrastructure des technologies de l'information et de l'absence de violations importantes liées à la cybersécurité.

Pour de plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats et le rendement réels de la Société diffèrent considérablement des résultats et du rendement exprimés, présentés ou sous-entendus dans l'information prospective, ou sur les principales hypothèses dont découlent ces informations, veuillez-vous reporter à la rubrique « Information prospective » du rapport de gestion pour la période de trois mois close le 31 mars 2022.

Bien que la Société soit d'avis que les attentes et les hypothèses sur lesquelles l'information prospective est fondée sont raisonnables dans les circonstances actuelles, les lecteurs sont avisés de ne pas se fier indûment à cette information prospective, car il n'existe aucune garantie qu'elle s'avère correcte. L'information prospective est présentée à la date du présent communiqué et la Société ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser l'information prospective pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué, à moins que la législation ne l'exige.

Innergex énergie renouvelable inc.

www.innergex.com

