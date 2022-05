/R E P R I S E -- Annonce en prévention de la criminalité au Colloque Urbanité et jeunes marginalisés/





MONTRÉAL, le 17 mai 2022 /CNW/ - Les représentantes et les représentants des médias sont conviés à la cérémonie d'ouverture du Colloque Urbanité et jeunes marginalisés organisé par le Café-Jeunesse Multiculturel de Montréal-Nord. Au cours de celle-ci, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, fera une annonce concernant la prévention de la violence armée dans la région métropolitaine.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 17 h, le 18 mai 2022.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Le jeudi 19 mai 2022



Heure : 8 h 30



Lieu : Montréal L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription.



Avis COVID-19 : Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé pour les personnes vulnérables et les personnes âgées. Les personnes symptomatiques ou ayant eu un contact avec un cas confirmé de COVID-19 et qui souhaiteraient participer à cette activité doivent s'assurer de respecter les consignes d'isolement. En cas de doute, il est possible de consulter l'outil d'autoévaluation COVID-19 pour connaître les mesures à prendre en fonction de sa situation.







SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Communiqué envoyé le 18 mai 2022 à 14:01 et diffusé par :