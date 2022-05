Le ministre Wilkinson traite du rapport Le Canada dans un climat en changement en appui à la résilience aux changements climatiques en Colombie-Britannique





OTTAWA, ON, le 18 mai 2022 /CNW/ - Partout en Colombie-Britannique, les effets des changements climatiques se font sentir. Des phénomènes météorologiques extrêmes comme les inondations, les sécheresses et les feux de forêt ont de graves incidences sur l'économie provinciale et sur la santé et le bien-être de la population. Les communautés autochtones ont été touchées de manière disproportionnée par les changements climatiques, qui ont eu des impacts sur leur alimentation, leurs médecines et leurs modes de vie traditionnels. L'heure est à la concertation pour trouver des solutions aux problèmes actuels et futurs.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui la publication du chapitre consacré à la Colombie-Britannique dans le document Le Canada dans un climat en changement : rapport sur les perspectives régionales en appui à l'adaptation et à la résilience aux changements climatiques dans la province.

Ce nouveau chapitre met en lumière les effets marqués du réchauffement sur les ressources en eau dans la province, où les inondations auront certaines des conséquences les plus néfastes et les plus coûteuses. Il souligne aussi que les changements climatiques ont de profonds impacts sur les forêts de la Colombie-Britannique et sur les localités et les infrastructures situées dans les régions forestières. Les changements climatiques aggravent en outre les risques associés aux feux et aux ravageurs qui perturbent la productivité forestière, les habitats fauniques, la biodiversité et les services écosystémiques. Enfin, les changements climatiques ont déjà des répercussions sur la production alimentaire de la province.

Cela dit, des activités d'adaptation climatique ont cours dans la plupart des secteurs et des milieux en Colombie-Britannique. Grâce à un meilleur accès aux données climatiques, aux outils décisionnels, au financement, au soutien des institutions et à des actions concertées, ce travail poursuit sa maturation. La province collabore aussi avec le Gouvernement du Canada et d'autres partenaires à l'élaboration de la première stratégie nationale d'adaptation du Canada, qui se veut un plan directeur pansociétal prévoyant des mesures coordonnées dans l'ensemble du pays pour faire en sorte que les collectivités et les Canadiens soient préparés aux impacts des changements climatiques. Le public a jusqu'au 15 juillet pour commenter la stratégie, sur parlonsadaptation.ca .

S'ils sont particulièrement touchés par les changements climatiques, les peuples autochtones y sont aussi particulièrement résilients, et ce, grâce à leurs systèmes de connaissances. D'ailleurs, les mesures d'adaptation climatique ont plus de chances de porter fruit si elles sont conçues en concertation avec eux. Les peuples autochtones dirigent en ce moment des opérations d'adaptation dans nombre de territoires traditionnels de la région aujourd'hui appelée Colombie-Britannique, et ces opérations associent souvent l'adaptation au renforcement de la gouvernance autochtone et à la bonne gestion de l'environnement.

Le rapport fait partie d'une évaluation scientifique nationale intitulée Le Canada dans un climat en changement : faire progresser nos connaissances pour agir, qui explique comment et pourquoi le climat du Canada change, les impacts de ces changements et la façon dont nous nous y adaptons. Les rapports d'évaluation permettent de mieux faire connaître et de mieux comprendre les principaux enjeux auxquels est confronté notre pays et de fournir de l'information qui favorise la prise de décisions et de mesures éclairées en matière d'adaptation.

En leur donnant accès à de l'information fiable fondée sur les faits, ce document permettra aux gens de la Colombie-Britannique de prendre des décisions plus éclairées pour se préparer, réagir et s'adapter aux impacts des changements climatiques.

Citations

« Les changements climatiques posent de grands défis dans toutes les régions et dans bon nombre de secteurs de la Colombie-Britannique, de même que des risques à plus longue échéance pour l'hydrologie, la foresterie, l'agriculture et les collectivités. La stratégie nationale d'adaptation de notre gouvernement réunira des décisionnaires pour aider à protéger les populations et à améliorer la résilience tout en édifiant un avenir carboneutre propre et prospère. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Marquée par les sécheresses, les inondations, les feux de forêt et les grands vents, 2021 a été une année de dévastation en Colombie-Britannique. Nous savons qu'il faut faire plus pour que la province et le reste du pays soient mieux préparés et mieux en mesure de s'adapter aux impacts dévastateurs des changements climatiques. Nous tâchons de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et oeuvrons à l'élaboration de la première stratégie nationale d'adaptation du Canada - afin de pouvoir faire face aux aléas climatiques actuels et futurs. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les phénomènes météorologiques violents de la dernière année montrent que la Colombie-Britannique est aux premières loges de la crise climatique. Nous dépensons donc des sommes record pour nous remettre de ces chocs et nous préparer aux impacts futurs des changements climatiques. Nous publierons bientôt notre stratégie de préparation et d'adaptation aux changements climatiques, et nous attendons de la stratégie fédérale à venir qu'elle assure la poursuite des collaborations et des aides. Connaissances, données et concertation sont les piliers d'une adaptation climatique réussie qui soutiendra les personnes et les collectivités, et ce nouveau rapport apporte sa pierre à l'édifice. »

L'honorable George Heyman

Ministre de l'Environnement et de la Stratégie climatique de la Colombie-Britannique



