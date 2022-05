Carolina Rinfret nommée présidente et directrice générale d'Hydroélectricité Canada





Propre et fiable, l'hydroélectricité est plus importante jamais alors qu'une nouvelle présidente prend la barre de l'association nationale canadienne

OTTAWA, ON, le 18 mai 2022 /CNW/ - Le conseil d'administration d'Hydroélectricité Canada est fier d'annoncer la nomination de Carolina Rinfret au poste de présidente-directrice générale de l'association. Mme Rinfret arrive à la barre de l'organisation à un moment où, tant au pays qu'à l'échelle mondiale, l'hydroélectricité s'affirme de plus en plus comme une source essentielle d'énergie propre, fiable et abordable.

Mme Rinfret possède près de 20 années d'expérience juridique, réglementaire et en relations gouvernementales dans le secteur de l'hydroélectricité et plus généralement dans le secteur énergétique. Son expertise et sa feuille de route de réalisations la préparent bien à diriger les destinées de l'association, pendant ce qui s'annonce comme une période de développement soutenu de l'hydroélectricité en appui à la transition énergétique au Canada.

Avocate de formation et membre du Barreau du Québec, Mme Rinfret a commencé sa carrière en pratique privée. Elle a par la suite travaillé pendant plus d'une décennie à Hydro-Québec. Représentant la société d'État devant la Régie de l'énergie du Québec, elle a obtenu l'approbation d'investissements totalisant plus de 2,5 milliards $ pour la construction de lignes et de postes haute tension reliant des centrales hydroélectriques et les premiers parcs éoliens de la province au réseau de transport.

Mme Rinfret a par la suite été conseillère juridique principale à TC Energy et responsable des affaires juridiques de l'entreprise au Québec. Elle a travaillé en étroite collaboration avec ses dirigeants à diverses facettes de projets d'oléoduc et de gazoduc dans la province, et obtenu l'autorisation d'un projet de prolongement de gazoduc et de postes de compression. Plus récemment, elle a occupé un poste de directrice principale des affaires juridiques et réglementaires chez Gazoduq Inc., promoteur d'un projet de gazoduc destiné à alimenter une usine de liquéfaction de gaz naturel.

À titre de présidente d'Hydroélectricité Canada, Mme Rinfret dirigera une équipe chargée d'activités de promotion des intérêts de l'industrie, de recherche et d'autres services dans le but de maximiser la contribution de l'industrie hydroélectrique en matière de production d'énergie et d'atteinte des objectifs de décarbonation du Canada.

Au Canada, l'hydroélectricité est de loin la première source d'électricité renouvelable et fiable, et constitue un élément vital de la sécurité énergétique nationale. Toutes les stratégies et projections crédibles visant la transition vers une économie décarbonée dépendent grandement de l'optimisation de la production, du transport et de la capacité de stockage d'hydroélectricité - en appui à l'électrification, à la production d'hydrogène vert et à l'intégration d'autres énergies renouvelables.

Mme Rinfret est entrée en fonctions le 16 mai 2022.

Citations

« L'hydroélectricité produit la plus grande partie de l'électricité de source renouvelable au Canada, et nul doute qu'en combinant des projets de modernisation et de nouvelles infrastructures, notre secteur peut jouer un rôle plus important qu'actuellement. Nous avons besoin d'un leadership éclairé pour aider à mettre en place un contexte réglementaire favorable, et nous sommes confiants que Mme Rinfret apporte une combinaison de compétences et de qualités qui permettront de faire de l'hydroélectricité l'outil énergétique dont les Canadiens ont besoin. »

- Gilbert Bennett, vice-président au Développement de la production, NL Hydro et président du conseil d'Hydroélectricité Canada

« L'hydroélectricité est la pierre angulaire de la production d'électricité au Canada depuis plus d'un siècle, et elle est également la clé d'une transition à la fois rapide et ordonnée vers un paysage énergétique très différent. Je sais que notre industrie a de bonnes capacités de croissance planifiée et d'intégration, et j'ai très hâte de travailler avec nos membres, les gouvernements et diverses parties prenantes pour faire advenir ces changements. »

- Carolina Rinfret, présidente-directrice générale, Hydroélectricité Canada

L'hydroélectricité en quelques mots

L'hydroélectricité représente plus de 60 % de toute l'électricité produite au Canada . Elle est la plus importante - la seule, en fait - source d'électricité à la fois renouvelable et pilotable (c'est-à-dire dont la production est réglable à tout moment).

. Elle est la plus importante - la seule, en fait - source d'électricité à la fois renouvelable et pilotable (c'est-à-dire dont la production est réglable à tout moment). Le gouvernement canadien a fixé un objectif national de carboneutralité pour la production d'électricité - déjà à faible empreinte carbone - de 90 % en 2030, et de 100 % en 2035.

de 100 % en 2035. À peine un tiers du potentiel hydroélectrique théorique du Canada est actuellement exploité, et Hydroélectricité Canada travaille en vue d'une augmentation importante de cette capacité d'ici 2035, en combinant l'achèvement de projets en cours, la modernisation de centrales existantes, la construction de nouvelles centrales et l'ajout de centrales à pompage-turbinage.

À propos d'Hydroélectricité Canada

Fondée en 1998, Hydroélectricité Canada (HC) est l'association industrielle nationale sans but lucratif dont la mission est de représenter l'industrie hydroélectrique. Ses nombreux membres proviennent de tous les secteurs de cette industrie : producteurs d'électricité, fabricants, promoteurs, firmes d'ingénierie, sociétés de conseil, etc. Ensemble, les membres d'Hydroélectricité Canada représentent plus de 95 % de la puissance hydroélectrique installée au Canada. Ils prônent la mise en valeur et l'utilisation responsables de l'hydroélectricité afin de répondre de façon viable aux besoins énergétiques présents et futurs du Canada.

SOURCE WaterPower Canada

Communiqué envoyé le 18 mai 2022 à 13:29 et diffusé par :