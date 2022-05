LES BAHAMAS ACCEPTENT UNE OFFRE D'ACHAT POUR LE CENTRE DE VILLÉGIATURE GRAND LUCAYAN, MARQUANT AINSI LE DÉBUT DE LA RENAISSANCE DE L'ÎLE DE GRAND BAHAMA





NASSAU, Bahamas, 18 mai 2022 /CNW/ - Une renaissance se profile à l'horizon pour l'île de Grand Bahama. Le ministère du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation des Bahamas a fait une annonce attendue depuis longtemps; une offre a été acceptée pour l'achat du Grand Lucayan, un centre de villégiature situé dans la ville animée de Freeport.

Electra America Hospitality Group (EAHG) a conclu une entente avec Lucayan Renewal Holdings concernant l'achat du centre de villégiature pour un montant de 100 millions de dollars.

Russell Urban, chef de la direction et directeur principal d'Electra America Hospitality Group, a déclaré que l'entreprise était très intéressée par le centre de villégiature pour de nombreuses raisons, dont « l'occasion de réinventer l'île de Grand Bahama, de lui donner une nouvelle vie et de relancer l'économie sur l'île ». « Nous avons vu là une occasion vraiment unique, dans un endroit de calibre mondial, de créer de l'énergie et de donner un nouvel élan à une communauté qui a été tellement dévastée au cours des dernières années, a-t-il dit. Nous sommes donc très heureux et honorés d'avoir été choisis pour cette occasion extraordinaire. »

Cette entente s'inscrit dans le cadre d'une initiative appelée « The Return of the Grand Life to Grand Bahama », qui vise à rétablir la destination comme le pôle de divertissement dynamique qu'elle était autrefois.

« La vente du Grand Lucayan n'est que le début de la renaissance dont nous sommes témoins sur l'île de Grand Bahama, a déclaré l'honorable I. Chester Cooper, vice-premier ministre et ministre du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation. Nous sommes déterminés à donner un nouveau souffle à cette île extraordinaire, tout en créant des milliers d'emplois pour les Bahamiens . »

La ministre de Grand Bahama, l'honorable Ginger Moxey, a également applaudi le choix d'Electra America Hospitality Group, qu'elle considère comme étant la bonne décision pour Grand Bahama. « Ils reconnaissent le rôle des entreprises citoyennes et la nécessité d'adopter une approche holistique pour améliorer les collectivités où ils font des affaires, et ils comprennent l'importance de cette propriété pour la population et l'économie de Grand Bahama », a-t-elle affirmé.

Avec près de 300 millions de dollars de rénovations prévues, le centre de villégiature Grand Lucayan nouveau et amélioré sera transformé en un hôtel de luxe écologique et durable avec environ 200 chambres et 24 villas, un hôtel haut de gamme de style conventionnel avec plus de 500 chambres qui accueillera des réunions, des groupes et des voyageurs de motivation, et un centre de villégiature familial. Pour favoriser la durabilité du centre sur le plan environnemental, les propriétaires feront appel à l'énergie solaire, mettront en place un programme de recyclage et cultiveront un jardin pour fournir des repas de la ferme à la table.

Electra America Hospitality Group prévoit également de revitaliser le terrain de golf du centre de villégiature en y ajoutant un club champêtre et des villas pour les amateurs de golf. Un casino, des bars et des restaurants de calibre mondial, ainsi qu'une variété de piscines, de spas et d'installations de conditionnement physique sont également prévus; alors que l'art, la culture et les divertissements des Bahamas seront intégrés à l'ensemble du centre.

La construction doit commencer cet été et prendre fin en 2025.

