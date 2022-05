Enry's Island obtient 20 millions d'euros de LDA Capital pour développer le premier accélérateur du Metaverse.





Enry's Island est très heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu un engagement de capital de 20 millions d'euros de LDA Capital, un groupe d'investissement alternatif spécialisé dans les transactions transfrontalières complexes dans le monde entier, basé à Los Angeles, en Californie. S'ajoutant au succès de l'année, cet engagement de capitaux intervient au moment où Enry's Island se prépare à opérer sur les marchés internationaux, la transformant en étoile montante dans le monde de l'incubation et de l'accélération, l'un des secteurs les plus porteurs dans l'environnement économique actuel.

« Nous sommes très heureux de notre partenariat avec LDA Capital », déclare Luigi Valerio Rinaldi, fondateur et CEO d'Enry's Island. Au cours des prochains mois, la société se transformera en "S.p.a." (société anonyme par actions italienne), « ce qui permettra à l'entreprise de se développer encore plus rapidement grâce à l'offre de financement flexible de LDA. Nous sommes certains que la relation avec LDA se poursuivra de manière gratifiante à moyen et long terme pour les deux parties, et transformera les chevaux de notre écurie en licornes ».

Ce nouvel engagement de financement sera utilisé pour développer les capacités phygitales d'Enry Island. Plus précisément, l'entreprise s'orientera vers les domaines suivants :

Expansion dans le metaverse et les espaces physiques (grâce à la société de portefeuille Enry's Island Rinascimento 5)

Accroissement de la portée internationale grâce aux entreprises locales d'Enry's Island

Multiplication de la valeur financière multipliée par 12 à 36 d'ici 3 à 5 ans

Consolidation d'un protocole standard mondial pour l'appréciation et l'évaluation des startups, basé sur la propriété intellectuelle (PI) d'Enry's Model

À l'avant-garde du secteur, Enry's Island est le premier metaverse d'incubation et d'accélération (1er incubateur et accélérateur en Italie, et 6e en Europe selon Crunchbase, T4/2021), avec des entreprises locales aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, en Irlande et en Afrique, une communauté mondiale de plus de 800 parties prenantes comprenant des entrepreneurs, des investisseurs et des professionnels, et 30 startups, évaluées en profondeur, sur la base d'Enry's Model, la propriété intellectuelle brevetée sur laquelle repose l'ensemble de l'organisation, des processus et des outils d'Enry's Island. Enry's Model fait également partie du manuel de gestion d'entreprise « Enry's Theory », publié par MacGraw-Hill.

À propos de LDA Capital

LDA Capital est un groupe d'investissement alternatif mondial doté d'un savoir-faire en transactions transfrontalières dans le monde entier. Notre équipe a consacré sa carrière à des opportunités internationales et transfrontalières, ayant collectivement exécuté plus de 250 transactions sur les marchés intermédiaires publics et privés dans 43 pays, pour une valeur totale de plus de 11 milliards de dollars. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.ldacap.com ; pour toutes demandes de renseignements, veuillez adresser un e-mail à : [email protected].

À propos d'Enry's Island

15 ans d'expérience dans la gestion de startups en phase de démarrage, avec un taux de mortalité de seulement 10 % (contre 90 % pour la moyenne du secteur).

Des programmes d'incubation et d'accélération de 12 mois, totalement adaptés aux besoins des startups, avec des investissements de 200 000 euros dans des services opérationnels (pas uniquement le mentorat).

Sous régime de brevet exclusif, Enry's Model permet d'évaluer les performances et la valeur d'une entreprise ; Enry's Model fait également l'objet d'un manuel de McGrawHill (qui, compte tenu de son succès en Europe, a été traduit pour le marché américain) ;

Une croissance explosive au cours des trois dernières années, qui est passée de 8 à 25 entreprises, de 2 à 40 millions d'euros en valeur portefeuille, d'une communauté de 30 à 800 parties prenantes ;

une entreprise entièrement distante et totalement distribuée, qui a permis à Enry's Island de se développer au cours des deux dernières années de pandémie ;

Une architecture d'entreprise révolutionnaire, qui comprend des sociétés locales en Italie, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Afrique, à Ibiza, en Irlande et prévoit des ouvertures prochaines en Extrême-Orient, qui ne se limitent pas à reproduire, mais spécialisent et développent toutes les meilleures pratiques d'EI dans ces différents pays.

Une grande symétrie de l'information, étant donné que l'ensemble de la communauté d'EI utilise une plateforme Saas révolutionnaire (hui.land), qui garantit l'efficacité et l'efficience de la gestion des affaires et la limitation des risques commerciaux ; HUI fournit des KPI à toutes les parties prenantes internes et externes, ce qui permet aux investisseurs d'investir directement dans les entreprises cibles directement par l'intermédiaire de HUI (grâce à des campagnes de crowdfunding en Europe, aux États-Unis et au Canada) ;

Une vision et une gestion révolutionnaires de l'espace, aussi bien physique (ayant éliminé tout emplacement physique, comme si l'on agissait dans une DAO, mais en utilisant un réseau d'hôtes présentant des caractéristiques idéales pour le travail à distance dans des environnements de vie de haute qualité, tels que des villages, des zones naturelles) que dans le metaverse (EI a commencé à investir dans le metaverse, en construisant son premier bâtiment en Cryptovoxels et en ayant lancé la première journée des investisseurs entièrement dans le metaverse https://www.cryptovoxels.com/parcels/7328)

Rendez-vous sur le site www.enrysisland.com et découvrez pourquoi Enry's Island a enflammé l'intérêt du monde entier.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 mai 2022 à 13:05 et diffusé par :