Avis aux Médias - Parc du Lac-à-la-Loutre - phase 2 - Inauguration d'un nouveau jardin collectif, d'une micro-forêt sensorielle et d'un espace de détente inclusif





MONTRÉAL, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais, invite les représentant.e.s des médias à l'inauguration des nouveaux aménagements écologiques du parc du Lac-à-la-Loutre, soit un nouveau jardin collectif, une micro-forêt sensorielle et un espace de détente inclusif. Ces aménagements s'ajoutent aux aménagements d'aires de jeux universels réalisés lors d'une première phase de travaux en 2020.

La phase 2 du parc du Lac-à-la-Loutre a bénéficié d'un investissement de 1,4 M$ pour des travaux de réhabilitation des sols, d'éclairage et d'aménagement et d'une subvention de 245 000 $ du Programme ClimatSol plus - volet 1, ministère de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Exemplaire en matière de transition écologique, le projet a été finaliste au 16e Gala du CRE-Montréal.

Date : le jeudi 19 mai 2022

Heure : 14 h 30

Lieu : parc du Lac-à-la-Loutre, au 80, rue de Courcelle

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest

Communiqué envoyé le 18 mai 2022 à 12:41 et diffusé par :