REPLY ? Digital Experience est reconnu comme groupe de sociétés et agence Internet n°1 pour la quatrième année consécutive par BVDW





Comme elle l'a fait ces trois dernières années, la Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) récompense une nouvelle fois Reply ? Digital Experience en la qualifiant de meilleure entreprise dans son classement des Agences Internet pour 2022.

Cette reconnaissance montre la capacité de Reply ? Digital Experience à proposer des solutions techniques conjointement avec des services d'agences créatives et les bonnes stratégies en matière d'expérience client. En outre, Reply ? Digital Experience a connu une augmentation de ses ventes et de son personnel pendant l'exercice écoulé en raison à la fois d'une croissance organique continue et de l'acquisition de Comwrap, une société sise à Francfort spécialisée dans les plateformes d'expériences numériques basées sur le Cloud.

« Pour mettre en oeuvre une stratégie holistique d'expériences numériques, il est essentiel d'avoir une interrelation entre le marketing et la technologie, des idées créatives exceptionnelles et une parfaite connaissance des besoins des utilisateurs. Cela implique l'utilisation de piles technologiques et de concepts comme l'intelligence artificielle, des réalités virtuelle et augmentée, du marketing alimenté par des données et d'interfaces conversationnelles. Le fait que notre positionnement nous a amenés à dominer le classement des ventes de BVDW pour la quatrième année de suite nous rend très fiers. Il est également évident que, en tant que partenaire important avec les bonnes stratégies de numérisation et de transformation, nous sommes prêts à surmonter et servir les besoins et défis complexes de nos clients », a expliqué le Dr Thomas Hartmann, membre du conseil de Reply. La gamme de services de Reply ? Digital Experience va du conseil, de la stratégie numérique et de la conception au développement de produits numériques, de stratégies marketing et de plateformes ; elle inclut également le lancement fructueux d'une technologie d'expériences numériques sur le Cloud.

Thorben Fasching, partenaire exécutif chez Reply, a ajouté : « 2021 a été une année très positive pour Reply Digital Experience. Parallèlement, la deuxième année de pandémie a également montré que les processus de transformation au sein des nouveaux modèles d'entreprises numériques deviennent de plus en plus cruciaux et les projets de Digital Experience plus complexes. Cela exige une connaissance experte étendue et en même temps approfondie, un savoir-faire hautement spécialisé lié à tous les domaines de la transformation numérique et l'interaction d'équipes interdisciplinaires. »

L'agence et groupe d'entreprises Reply ? Digital Experience met en oeuvre des projets complexes pour des sociétés comme Adidas, Beiersdorf, BMW, Canyon Bikes, Daimler, Miles & More, OBI, Ritter Sport, Vodafone, Volkswagen et Vorwerk.

À propos du classement des agences Internet de BVDW

Considéré comme un baromètre de l'industrie dans le paysage allemand des agences Internet, le classement est effectué chaque année depuis 2001 par BVDW et publié conjointement avec les partenaires de coopération High Text iBusiness, Horizont et Werben & Verkaufen. Il recense les agences dont l'activité principale est la conception, la création et la réalisation technique de solutions numériques.

Reply

Reply [MTA, STAR : REY, ISIN : IT0005282865] est spécialisée dans la conception et la mise en oeuvre de solutions utilisant les nouveaux canaux de communication et médias numériques. En tant que réseau de sociétés hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles d'affaires rendus possibles par les nouveaux modèles d'IA, de mégadonnées, d'informatique en nuage, de médias numériques et d'Internet des objets. Reply fournit des services de conseils, d'intégration de systèmes et numériques aux entreprises dans les secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque et de l'assurance, ainsi que le secteur public. www.reply.com

