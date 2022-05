CRAKMEDIA OFFRE LE CLUB MED À TOUS SES EMPLOYÉS





QUÉBEC, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - Après deux années plus que déstabilisantes et une période d'isolement qui a forcé tout le monde à revoir ses habitudes, conserver le moral de ses troupes et l'esprit d'équipe est un défi quotidien. Pour marquer la reprise du travail au bureau et faciliter le retour à la normale, Nicolas Chrétien, président et fondateur de Crakmedia , a décidé de briser le rythme et d'offrir le CLUB MED DE CHARLEVOIX à toute son équipe.

La réunion trimestrielle d'entreprise a donné l'idée à l'entrepreneur de joindre l'utile à l'agréable en invitant ses 150 employés au nouveau Club Med de Charlevoix.

RECONNAISSANCE ET INVESTISSEMENT

Chez Crakmedia, investir dans le bien-être de son capital humain et mettre en place des initiatives pour reconnaître le travail et l'engagement du personnel est dans l'ADN de la compagnie. «Des projets comme celui-ci, il y en a eu d'autres et il y en aura encore. Pour moi, c'est l'occasion parfaite de rencontrer mon monde dans les meilleures circonstances. Ça donne la chance à tous de se connaître davantage et d'associer des noms à des visages. C'est le moment parfait pour les remercier personnellement et de vive voix», nous mentionne avec fierté Nicolas Chrétien, président de l'entreprise.

Pour l'entrepreneur, qui est aujourd'hui à la tête d'une entreprise reconnue à travers le monde, le choix de cette destination prenait tout son sens. «Quelques kilomètres de voiture pour se retrouver dans une ambiance aussi exaltante que le Club Med en plus d'encourager le développement économique de notre région! Nous avons la chance qu'une organisation de cette envergure se soit installée chez nous, c'était un naturel pour nous de s'y retrouver», ajoute M. Chrétien.

Créativité et innovation sont les forces motrices derrière chacune des décisions de l'organisation, et l'amélioration continue pour le bien-être et les compétences de son capital humain passe par ces deux forces également. Au cours des dernières années seulement, l'équipe RH a mis en place une plateforme interne de gestion de la formation et créé des parcours d'apprentissage et du contenu de formation interactif qui permet aux employés de suivre leurs progrès. Les bureaux, qui occupent présentement 16000 pieds carrés au 5e étage du 410 Charest Est, passeront dans les prochaines semaines à une superficie de 25000 pieds carrés à la suite d'un agrandissement qui a nécessité un investissement de plus de 1,5M$.

«Faire de grands gestes comme celui-ci pour améliorer le quotidien de nos employés est un investissement dans ce qui fait notre plus grande richesse, notre équipe. Nous pouvons facilement en mesurer le retour par l'engagement, l'implication, la productivité et la loyauté de notre personnel. Un sentiment d'appartenance fort comme celui que nous avons au sein de notre organisation est le résultat d'un travail d'équipe exceptionnel» affirme Olivier Casaubon Bouchard, Chef des opérations de Crakmedia.

EXPERTISE ET CROISSANCE

Il est remarquable de voir que malgré les conditions difficiles de la pandémie, Crakmedia a pu conserver à l'emploi la totalité de son personnel, en plus d'avoir réussi à faire grandir son équipe de stratège, et ce dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre. Ces embauches leur ont permis de continuer de parfaire leur expertise. Crakmedia a vu son chiffre d'affaires tripler durant cette même période, et tous les éléments sont en place pour poursuivre cette croissance et continuer de contribuer à la prospérité économique et au maintien du niveau de vie collectif de la ville de Québec.

À propos de Crakmedia Network

Leader mondial en matière de marketing de performance, de développement web et de monétisation de trafic, Crakmedia est une société internationale basée à Québec. Les publicités numériques et placements média de Crakmedia Network sont vus jusqu'à 1,5 milliard de fois par jour dans plus de 150 pays et territoires. Les domaines d'activité de Crakmedia vont de la conception de contenus numériques, la personnalisation de campagnes, l'analyse de sites web et de données, la gestion de marques, l'optimisation pour les moteurs de recherche, l'achat média, le courtage publicitaire au développement web.

