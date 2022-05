Banque Nationale Investissements célèbre les dix ans de son architecture ouverte





MONTRÉAL, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - Ce printemps, Banque Nationale Investissements inc. (« BNI »), premier et principal gestionnaire d'actifs avec une architecture ouverte, souligne les dix ans de cette structure toujours à l'avant-garde.

La liberté de choisir ses gestionnaires de portefeuille parmi des firmes d'envergure mondiale et ses hautes exigences en matière de gestion des actifs la distinguent dans le marché. Depuis 10 ans, l'agilité de l'architecture ouverte permet à BNI de constamment s'adapter à un monde imprévisible et de plus en plus complexe.

L'investissement responsable s'intègre naturellement dans la majorité des fonds et des solutions d'investissement offerts pour aider les investisseurs à bâtir un avenir plus durable tout en créant de la richesse à long terme.

La finance au service de l'humain

L'approche de BNI a évolué tout au long de son histoire, ce qui l'a conduit à mettre en place une structure performante.

En 2012, Placements Banque Nationale inc. innove en mettant en place sa structure d'architecture ouverte qui privilégie le développement de relations de confiance entre le conseiller et ses clients.

En 2014, Placements Banque Nationale inc. devient Banque Nationale Investissements inc. et simplifie la structure de marques de ses fonds.

En 2018, les considérations ESG, représentées par le signe + dans son processus de gouvernance OP4 + , deviennent l'un des piliers de ses critères d'excellence en gestion de portefeuille.

En 2020, BNI lance les premiers produits d'investissement canadiens en gestion active - fonds négociés en bourse et fonds communs de placement - intégrant les objectifs de développement durable des Nations Unies.

En 2021, BNI élargit son offre de produits durables et ajoute un critère de diversité au sein de l'équipe d'investissement dans son cadre d'analyse OP4 + .

. En 2022, BNI célèbre le dixième anniversaire de son architecture ouverte !

BNI est engagée depuis plusieurs années envers la création d'un système financier plus durable et responsable, et y contribue de plusieurs façons :

Signataire des Principes pour l'investissement responsable (PRI)

Membre de l'Association pour l'investissement responsable (AIR)

Signataire de la Déclaration des investisseurs canadiens sur la diversité et l'inclusion

Participant-fondateur de l'initiative Engagement climatique Canada (ECC)

(ECC) Signataire de la Déclaration des investisseurs canadiens sur les changements climatiques

Une progression soutenue

Depuis lors, grâce à la confiance de ses clients et de ses partenaires d'affaires ainsi qu'au dévouement de ses employés, BNI a innové et est soucieuse d'avoir un impact positif dans la vie des investisseurs par la vitalité, le dynamisme et l'humanisme de son approche.



2012 2022 Croissance de l'actif sous gestion 23 milliards $* 79 milliards $* Nombre d'équipes de professionnels en gestion de placement 40 83 Nombre de firmes de gestion réparties à travers le monde 22 39 Nombre de gestionnaires de portefeuille rencontrés annuellement 50 200

*Au 31 mars

« Le 10e anniversaire de notre architecture ouverte est une étape marquante, et nous sommes fiers de célébrer ce modèle distinctif qui nous donne le privilège non seulement de créer de la valeur, mais surtout de développer des relations de confiance et de qualité. Plus que jamais, l'humain et l'investissement responsable sont indissociables de notre vision, de notre mission et de notre quotidien pour bâtir l'avenir durable que souhaitent les investisseurs canadiens », a déclaré Éric-Olivier Savoie, président et chef de la direction, Banque Nationale Investissements.

Chez BNI, nous reconnaissons que les actions en disent plus que les paroles et cet anniversaire démontre notre engagement à réunir les meilleurs talents en matière de placement pour les investisseurs canadiens.

À propos de Banque Nationale Investissements inc.

Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») est une société de gestion de fonds d'investissement se spécialisant dans la conception et l'offre de fonds, de solutions de placement et de services conçus pour aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Au 31 mars 2022, la valeur des actifs sous gestion dans les produits de BNI s'élevait à plus de 79 milliards de dollars.

Grâce à sa structure d'architecture ouverte, BNI entend offrir diverses solutions pour répondre aux besoins changeants de ses clients. BNI s'efforce d'être reconnue comme un partenaire incontournable en cherchant à allier innovation et excellence. Le rôle de BNI ne se limite pas aux seuls aspects administratifs de la gestion, Service-conseil Banque Nationale Investissements et ses représentants inscrits forment une équipe de spécialistes offrant des renseignements et des conseils afin d'aider les conseillers à constituer un portefeuille répondant aux objectifs financiers de leurs clients. Suivez les activités de BNI sur bninvestissements.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux comme YouTube et LinkedIn.

Banque Nationale Investissements est membre de l'Association pour l'investissement responsable du Canada et signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 367 milliards de dollars au 31 janvier 2022, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 27 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter.

