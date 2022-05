Cirium s'associe à 3Victors pour offrir le plus dynamique des services de prévision de la demande de déplacements





Cirium, la société d'analyse de l'aviation, et 3Victors, la société d'analyse de données de voyage, ont annoncé aujourd'hui la formation de leur partenariat de revente qui permettra à Cirium de combiner les horaires de vol et les données de trafic passagers avec des données de recherche en ligne pour interpréter, comprendre et prévoir la demande des passagers, afin d'aider les aéroports et les DMO.

«Cirium et 3Victors ont une mission commune: révolutionner la façon dont l'industrie du voyage prévoit la demande future, a déclaré Kim Gesch, vice-président, responsable de la planification des vols chez Cirium. Les compagnies aériennes et les aéroports du monde entier utilisent depuis longtemps la suite de produits Diio by Cirium pour analyser le réseau et le trafic. Nous avons investi dans nos produits et amélioré la qualité de nos données relatives aux horaires, au trafic et aux tarifs pour garantir le maintien de notre position de leader du marché.»

Chris Zando, PDG de 3Victors, a déclaré: «3Victors et Cirium se concentrent sur la science des données de haute qualité pour fournir des informations en temps réel qui éclaireront à la prise de décision commerciale du secteur. La combinaison de nos deux capacités fournit les prévisions les plus dynamiques du marché à un moment où elles sont le plus nécessaires.»

Les modèles de demande de déplacements sont traditionnellement basés sur une comparaison entre les réservations de vols actuelles et les tendances historiques. Les prix des billets sont augmentés ou abaissés en fonction des indicateurs de ces modèles pour veiller à ce que les vols soient réservés à un niveau de tarif optimal. Après la pandémie, les changements de comportement de réservation des voyageurs signifient que les modèles de réservation traditionnels peuvent ne plus être assez fiables pour servir de guide pour la demande future.

Cirium et 3Victors vont unir leurs forces pour offrir la solution la plus complète d'analyse du trafic futur, de suivi des tendances au fil du temps et de détection des opportunités émergentes. L'offre inclura les horaires de vol Diio by Cirium, les données de trafic et de tarifs ainsi que les données de recherche DemandView de 3Victors, pour fournir les prévisions les plus précises possibles.

Cette solution présente un grand intérêt pour les aéroports à la recherche de meilleures informations pour conserver et obtenir des dessertes aériennes, et pour les DMO souhaitant optimiser leurs campagnes de marketing et les taux de conversion des voyageurs.

Les données de recherche de 3Victors sont collectées à partir de plus d'un demi-million de points de contact mondiaux, y compris lorsqu'un voyageur potentiel visite une agence de voyage traditionnelle ou en ligne, effectue une méta-recherche ou utilise un moteur de recherche de voyages ou de recherche de vols. Le partenariat utilise la science des données la plus avancée pour interpréter le comportement des voyageurs et fournir un signal de demande clair pour les réservations de vols.

Un exemple d'utilisation de données de 3Victors montre que d'importants pics de la demande intérieure, ainsi que des variations considérables d'une année sur l'autre, ont été observés récemment au Royaume-Uni et aux États-Unis. Dans ce cas, si seules les tendances historiques avaient été utilisées pour prévoir la demande de déplacements, les pics de voyages observés en 2022 jusqu'à ce jour n'auraient pas pu être prévus.

Selon Kim Gesch, vice-président de Cirium, «Associer les capacités de Cirium et les informations simultanées de 3Victors sur la demande de déplacements va nous permettre d'offrir aux clients du monde entier la solution la plus avancée pour déterminer avec précision les intentions des voyageurs, surveiller les tendances des passagers et déterminer les corrélations entre ce que les voyageurs recherchent et ce qu'ils réservent réellement.»

Fin

À propos de Cirium

Cirium rassemble des données et des analyses puissantes pour faire avancer le monde. L'entreprise fournit des informations basées sur des décennies d'expérience dans le secteur, qui permettent aux agences de voyage, aux constructeurs aéronautiques, aux aéroports, aux compagnies aériennes et aux institutions financières, entre autres, de prendre des décisions logiques et éclairées façonnant l'avenir des voyages, qui augmentent les revenus et améliorent l'expérience clients. Cirium fait partie de RELX, un fournisseur mondial d'outils d'analyse et de décision fondés sur l'information auprès des professionnels et des entreprises. Les actions de RELX PLC sont négociées sur les bourses de Londres, d'Amsterdam et de New York sous les symboles suivants : Londres : REL ; Amsterdam : REN ; New York : RELX.

Pour plus d'informations, suivez les mises à jour de Cirium sur LinkedIn ou Twitter, ou rendez-vous sur www.cirium.com

À propos de 3Victors

3Victors a élaboré la première solution d'analyse de données de déplacements de l'industrie du voyage en tant que plateforme de service cloud. 3V offre sur le paysage des voyages un panorama exclusif à 360° faisant le lien entre volume, variété et rapidité des données. 3V propose la couverture de données la meilleure du marché ainsi que des analyses et des informations en temps réel qui offrent aux entreprises le renfort d'informations exploitables.

Pour plus d'informations, suivez 3Victors sur LinkedIn ou rendez-vous sur https://www.3victors.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

