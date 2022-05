Avis aux médias - Visite officielle de la gouverneure générale en Colombie-Britannique





OTTAWA, ON, le 18 mai 2022 /CNW/ - Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser, effectueront une visite officielle en Colombie?Britannique du 20 au 24 mai 2022.

Dans le cadre de cette visite, la gouverneure générale prononcera une allocution à l'occasion de l'événement commémorant la confirmation, il y a un an, de la présence de tombes anonymes sur le site d'un pensionnat à Tk?emlúps te Secwépemc. Son Excellence participera également à la cérémonie du 75e anniversaire des Rangers canadiens en sa qualité de commandante en chef du Canada.

Pendant leur séjour, Leurs Excellences rencontreront Son Honneur l'honorable Janet Austin, lieutenante-gouverneure de la Colombie-Britannique, l'honorable John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique, et des leaders autochtones de la province, dont la Kukpi7 (chef) Rosanne Casimir de la Première Nation Tk?emlúps te Secwépemc.

Avant leur départ, Leurs Excellences s'entretiendront avec des étudiants de l'Université de Victoria et des élèves de l'école primaire Oaklands. Une rencontre avec des scientifiques spécialistes des milieux marins de l'Institut des sciences de la mer est également au programme.

Les heures sont indiquées en heure avancée du Pacifique (HAP).

Victoria

Le vendredi 20 mai

13 h

Cérémonie d'accueil officielle à l'édifice de l'Assemblée législative

À leur arrivée, Leurs Excellences seront accueillies par Son Honneur l'honorable Janet Austin, lieutenante-gouverneure de la Colombie-Britannique, l'honorable John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique, et des chefs traditionnels de Premières Nations. La gouverneure générale recevra un salut vice-royal et inspectera une garde d'honneur pendant qu'une salve de 21 coups d'artillerie sera tirée. Une fois à l'intérieur, Leurs Excellences signeront le livre d'or et rencontreront les personnes à l'origine du mouvement du chandail orange.

612 Government Street

13 h 15

Rencontre avec le premier ministre de la Colombie-Britannique

Leurs Excellences rencontreront l'honorable John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique.

612 Government Street

13 h 40

Réunion avec des représentants provinciaux et autochtones

Leurs Excellences s'entretiendront avec la lieutenante-gouverneure et le premier ministre de la Colombie-Britannique, ainsi que le chef Robert Thomas de la Nation Esquimalt, le chef Ronald Sam de la Première Nation Songhees et d'autres leaders émérites des Premières Nations.

612 Government Street

Victoria

Le samedi 21 mai

10 h

Visite à l'Institut des sciences de la mer

Leurs Excellences visiteront l'Institut des sciences de la mer et y discuteront avec des spécialistes des milieux marins pour en apprendre davantage sur leurs travaux de recherche en cours.

L'Institut des sciences de la mer est un lien important du réseau national des établissements scientifiques de Pêches et Océans Canada. Les travaux qui y sont menés contribuent à la sécurité maritime, à l'étude des écosystèmes marins et à la durabilité des ressources marines du Canada.

Tk?emlúps te Secwépemc (Kamloops)

Le lundi 23 mai

9 h

Événement commémorant la confirmation, il y a un an, de la présence de tombes anonymes sur le site d'un pensionnat à Tk?emlúps te Secwépemc

Leurs Excellences rencontreront la Kukpi7 (chef) Rosanne Casimir et des membres de la communauté pour rendre hommage aux enfants enterrés dans des tombes anonymes et aux survivants du pensionnat. La gouverneure générale prendra la parole lors de l'événement à la mémoire de « Le Estcwicwé? », qui signifie « les disparus ». La commémoration comprendra des prestations culturelles et des danses, des tambours à main, des prières et des remarques de la part de divers intervenants.

345 Powwow Trail

Victoria

Le lundi 23 mai

16 h 30

Cérémonie soulignant le 75e anniversaire des Rangers canadiens

À titre de commandante en chef du Canada, la gouverneure générale prononcera une allocution lors d'une cérémonie soulignant le 75e anniversaire de la création des Rangers canadiens.

Les Rangers canadiens sont un sous-élément de la Réserve de l'Armée canadienne dont les membres vivent et travaillent dans les régions éloignées, isolées et côtières du Canada. Ils fournissent des forces mobiles autosuffisantes dotées d'équipement léger pour appuyer les opérations en matière de sécurité nationale et de sécurité publique menées par les Forces armées canadiennes à l'intérieur du Canada.

1401 Rockland Ave

Victoria

Le mardi 24 mai

10 h 30

Visite à l'école primaire Oaklands

Leurs Excellences rencontreront des élèves de l'école primaire Oaklands. Durant leur visite, elles en apprendront davantage sur le projet Legacy Totem et participeront à une séance de questions et réponses. La gouverneure générale fera également la lecture du livre pour enfants intitulé À la pêche avec grand-maman, écrit par des auteurs inuits, à un groupe de jeunes élèves.

L'école primaire Oaklands est une institution communautaire dynamique qui accueille environ 500 élèves de la maternelle à la cinquième année, et leur propose des programmes artistiques et sportifs, des cours de base (mathématiques, langues, sciences et études sociales), ainsi que des cours de responsabilité sociale et de français.

12 h

Discussion avec des étudiants de l'Université de Victoria

Leurs Excellences s'entretiendront avec des étudiants et étudiantes de l'Université de Victoria qui suivent à la fois le Programme de revitalisation des langues autochtones et le programme de diplôme conjoint en common law canadienne et ordres juridiques autochtones (JD/JID).

Le Programme de revitalisation des langues autochtones propose des stratégies pratiques pour soutenir les communautés dans leurs efforts de conservation et de revitalisation de leurs langues. Le programme JD/JID offre aux étudiants une combinaison de cours en classe et des travaux sur le terrain en collaboration avec les communautés afin de leur permettre d'acquérir les compétences nécessaires pour travailler dans le respect des ordres juridiques indigènes et de la common law canadienne et à la jonction de ces deux domaines.

Faits en bref

Il s'agira de la première visite officielle de la gouverneure générale Mary Simon en Colombie-Britannique.

en Colombie-Britannique. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de visites dans chaque province et territoire dans le but de permettre à Son Excellence de rencontrer des Canadiens et Canadiennes des quatre coins du pays.

En 2016, Mme Mary Simon a reçu un doctorat honorifique en droit de l'Université de Victoria pour ses réalisations exceptionnelles tout au long de sa carrière, notamment son leadership dans la formation du Conseil de l'Arctique, qui regroupe huit pays.

