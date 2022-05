La nouvelle Roulotte de Dans la rue est le premier véhicule à Montréal alimenté à 100 % en gaz naturel renouvelable





MONTRÉAL, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - Dans la rue innove en proposant le tout premier véhicule à Montréal alimenté à 100% en gaz naturel renouvelable (GNR). Propulsée par le Groupe ALDO, Énergir et la Fondation Marcelle et Jean Coutu, et grâce au soutien de nombreux partenaires, la nouvelle Roulotte écologique réduit maintenant son empreinte environnementale dans les quartiers centraux de la métropole tout en continuant de soutenir les plus démunis. Depuis 1988, la Roulotte offre aux jeunes en situation d'itinérance et aux personnes vulnérables, cinq soirs par semaine, de la nourriture, des biens de première nécessité et une écoute attentive.

Devenue l'emblème de Dans la rue et le symbole de l'amour que son fondateur, le père Emmett Johns « Pops » (1928-2018), avait pour les jeunes, la Roulotte joue un rôle majeur auprès des personnes en situation de grande précarité. Entièrement desservie par des bénévoles qui écoutent les jeunes, les soutiennent et les dirigent vers les ressources appropriées, la Roulotte continue de répondre à l'enjeu social de l'itinérance avec un nouveau véhicule à très faible émission qui respecte les volontés de décarbonisation du secteur du transport au-delà de 2030. À cet effet, elle a reçu un prix Novae 2022.

« Il s'agit d'un service mobile où de nombreux jeunes entendent pour la première fois parler de tous nos services », mentionne Cécile Arbaud, directrice générale de Dans la rue. « Après 34 ans, nous sommes fiers de poursuivre notre mission sociale auprès des communautés locales plus défavorisées tout en faisant un geste pour l'environnement. »

À l'occasion du lancement de la nouvelle Roulotte, présenté par CN et la Sun Life et animé par Jean-Marie Lapointe, Dans la rue a également amassé 200 000 $ pour aider les jeunes sans-abri, prévenir l'ancrage dans l'itinérance et leur offrir un avenir meilleur. La Place Emmett-Johns, inaugurée en 2019 par la Ville de Montréal afin de perpétuer la mémoire de « Pops » et rendre hommage à ce grand Montréalais, s'est imposée comme lieu idéal pour célébrer le nouveau véhicule.

« Il est essentiel pour CN de soutenir les jeunes à risque d'itinérance afin qu'ils réalisent leur plein potentiel », explique Bernd Beyer, vice-président et trésorier, CN, et membre du conseil d'administration de Dans la rue. « Après deux ans de pandémie, je suis heureux d'être présent avec toute l'équipe de Dans la rue pour célébrer la nouvelle Roulotte qui met de l'avant des valeurs environnementales. »

« Nous avons tous un rôle à jouer pour aider ces jeunes sans-abri qui sont isolés », affirme Robert Dumas, président et chef de la direction de la Sun Life au Québec, et membre du conseil d'administration de Dans la rue. « Notre participation au lancement de la nouvelle Roulotte est une humble contribution à l'oeuvre de « Pops ». Parti de rien, le rêve de « Pops » a grandi et Dans la rue est maintenant un service essentiel dans notre communauté pour assurer un avenir sain et durable. »

FAITS SAILLANTS

Les partenaires de la nouvelle Roulotte :

L'achat et la transformation du nouveau véhicule n'auraient pu être possibles sans le soutien de généreux partenaires. Le Groupe ALDO s'est impliqué en organisant en 2019 avec ses employés, dont plusieurs ont été bénévoles sur la Roulotte, le « Parcours par ALDO », un défi cycliste ayant permis d'amasser plus de 100 000 $. Grâce à la collaboration d'Énergir, la Roulotte a pu devenir le premier véhicule à Montréal alimenté au gaz naturel renouvelable (GNR) et bénéficier de l'appui de nombreux fournisseurs afin d'en améliorer les fonctionnalités. La Fondation Marcelle et Jean Coutu, partenaire de Dans la rue depuis ses débuts, a contribué 50 000 $ par année pendant cinq ans pour le fonctionnement de la nouvelle Roulotte, en plus de dons pour l'achat de produits d'hygiène pour les jeunes. Une plaque à l'intérieur du véhicule reconnaît la contribution de nombreux autres donateurs du projet.

Le gaz naturel renouvelable :

Le GNR est issu de la dégradation de matières organiques : déchets domestiques, agricoles et industriels (restants de table, résidus de transformation alimentaire, fumiers, lisiers, ainsi que des boues provenant de traitement d'eaux usées). Ce gaz naturel de source 100 % renouvelable permet de réduire les émissions de GES de deux façons : en remplaçant une énergie fossile par une énergie renouvelable et en évitant les émissions de méthane liées à l'enfouissement des matières résiduelles organiques.

Les améliorations de la nouvelle Roulotte :

Alimentée au gaz naturel renouvelable

Génératrice hydraulique

Nouvel intérieur sur mesure, nouveaux bancs, comptoirs de service améliorés, équipements neufs (cuiseur à vapeur, gril à panini, micro-ondes, chauffage et air climatisé, rangements)

Davantage d'espace pour accueillir les jeunes

L'impact de la Roulotte :

Le 6 e véhicule en 34 ans à sillonner les quartiers Hochelaga-Maisonneuve, Plateau Mont-Royal, Centre-sud et Centre-ville au service des jeunes sans-abri et personnes vulnérables

véhicule en 34 ans à sillonner les quartiers Hochelaga-Maisonneuve, Plateau Mont-Royal, Centre-sud et Centre-ville au service des jeunes sans-abri et personnes vulnérables Plus de 18 750 services de hot-dogs par année, incluant une option végétarienne, auprès de 110 personnes en moyenne par soir

Plus de 160 bénévoles et 3 000 heures de bénévolat par année

Chaque année à Dans la rue :

Plus de 1 000 jeunes différents âgés de 12 à 25 ans dans l'ensemble de nos services

Plus de 10 000 visites au Centre de jour et près de 1 500 nuitées au Bunker

23 000 donateurs fidèles et 75 employés

À propos de Dans la rue

Fondé en 1988 par le Père Emmett Johns « Pops », (1928-2018), Dans la rue vient en aide aux jeunes sans-abri ou en situation précaire. Avec dévouement, empathie et respect, et grâce au soutien de la communauté, l'organisme veille à leurs besoins immédiats et travaille avec eux afin qu'ils puissent acquérir les compétences et les ressources nécessaires pour mener une vie plus autonome et enrichissante à travers ses cinq services : la Roulotte, le Bunker - l'hébergement d'urgence de nuit -, le Centre de jour, le Service à la famille et les Logements.

