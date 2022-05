Fidelity offre un accès à un monde virtuel de possibilités via le Metaverse Index ETF sur la NEO Bourse





NEO est fière de retrouver Fidelity Investments Canada ULC ("Fidelity") sur la NEO Bourse à l'occasion du lancement du Fidelity Total Metaverse Index ETF, une stratégie de fonds propres désormais négociable sous le mnémo FMTV.

Conçu pour fournir un accès aux entreprises qui devraient stimuler le développement de l'univers virtuel, FMTV s'appuie sur l'approche reconnue de Fidelity en matière de conception d'indices, y compris son vaste réseau mondial et ses importantes capacités de recherche.

FMTV vise à reproduire la performance du Fidelity Canada Total Metaverse Index. Ce FNB investit avant tout dans des titres de participations d'émetteurs du monde entier qui développent, fabriquent, distribuent et vendent des produits et/ou services liés à l'établissement du métavers, y compris le traitement des paiements numériques et les secteurs liés aux cryptomonnaies, dans l'optique de soutenir l'économie numérique du métavers.

"Nous sommes ravis de lancer notre Fidelity Total Metaverse Index ETF, qui offre aux investisseurs une exposition à divers aspects du métavers, aux paiements numériques et aux secteurs des cryptomonnaies", déclare Kelly Creelman, vice-présidente principale, produits et marketing, Fidelity. "Les investisseurs et conseillers recherchent des solutions d'investissement différenciées pour les aider à atteindre leurs objectifs d'investissement. Fidelity a étoffé sa gamme de FNB avec des solutions dans plusieurs catégories d'actifs."

Le Fidelity Total Metaverse Index ETF rejoint cinq autres FNB cotés sur NEO, dont quatre FNB tout en un et le Fidelity Sustainable World Equity ETF. Les investisseurs peuvent négocier tous les FNB Fidelity référencés sur NEO via leurs canaux d'investissement habituels, y compris les plateformes de courtage à escompte et les courtiers à service complet.

"L'émergence du métavers a ouvert un monde virtuel de possibilités, et Fidelity se trouve à l'avant-garde pour fournir un accès à des opportunités d'investissement sans précédent", fait remarquer Jos Schmitt, président et chef de la direction de NEO. "En tant que bourse de premier plan au Canada pour l'économie de l'innovation, NEO est le partenaire idéal pour FMTV, et c'est pour nous un honneur de proposer aux investisseurs la plateforme qui offre ce produit pionnier."

La NEO Bourse accueille plus de 230 référencements uniques, y compris les FNB des plus grands émetteurs du Canada, et certaines des sociétés canadiennes et internationales parmi les plus innovantes. NEO traite environ 20% de tous les FNB au Canada et entre 10% et 15% du volume total négocié sur les plateformes canadiennes. Cliquez ici pour un aperçu complet des titres référencés sur NEO.

À propos de la NEO Bourse

La NEO Bourse est la bourse de valeurs de niveau 1 du Canada pour l'économie de l'innovation. Elle réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans le cadre d'un environnement juste, liquide, efficace et orienté services. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015, NEO donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres cotés en bourse au Canada, sur un pied d'égalité. NEO cote des entreprises et des produits d'investissement recherchant une bourse de valeurs internationalement reconnue donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une large sensibilisation, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

NEO a récemment lancé le Canadian ETF Market, une plateforme intuitive fournissant aux investisseurs et aux conseillers un accès unique pour la recherche et l'analyse des FNB, optimisées par le spécialiste Trackinsight. Les données de niveau institutionnel et en temps réel permettent aux utilisateurs de comparer, mettre en relief et explorer gratuitement tout l'univers des 1 200 FNB canadiens.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs financiers et personnels. En tant que société privée, nous déployons nos ressources et nos employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 189 milliards de dollars pour nos clients (au 10 mai 2022), notamment des particuliers, des conseillers financiers, des régimes de retraite, des fonds de dotation et des fondations.

Fidelity est fière d'offrir aux investisseurs un éventail complet de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse en actions canadiennes, étrangères et mondiales, de solutions axées sur le revenu, des FNB et de stratégies de répartition de l'actif, de portefeuilles gérés, de produits d'investissement durable, des fonds communs alternatifs et un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.

Pour de plus amples renseignements sur le Fidelity Total Metaverse Index ETF, cliquez ici.

