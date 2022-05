Plan d'action pour les langues officielles : le commissaire satisfait, mais demande la mise en oeuvre du prochain plan en temps opportun

Je recommande à la ministre des Langues officielles de s'assurer que le mécanisme de communication tripartite entre le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial ou territorial et les conseils scolaires et les parties prenantes permet un échange d'information optimal à l'égard des initiatives relatives à l'enseignement dans la langue de la minorité et dans la langue seconde qui découlent des ententes bilatérales, des fonds disponibles et de tous les aspects liés à la prestation de ces initiatives.