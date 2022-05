Changement à la présidence de l'Association des microbiologistes du Québec : Croissance, reconnaissance et encadrement à l'ordre du jour des microbiologistes





MONTRÉAL, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec grand enthousiasme que l'Association des microbiologistes du Québec (AMQ) annonce la nomination de monsieur Marc Hamilton au poste de président par intérim de son conseil d'administration.

Figure bien connue des médias ayant contribué, notamment, à la démystification de la COVID-19 durant la pandémie, Marc Hamilton est un microbiologiste et un homme d'affaires chevronné, qui a fondé les Laboratoires Bio-Médic et Groupe EnvironeX, et assure actuellement la présidence d'Eurofins EnvironeX, leader dans les analyses multisectorielles (environnement, agricole, alimentaire, santé pharmaceutique et biologie médicale).

« Je suis heureux de prendre le flambeau de la présidence de l'AMQ et de continuer à promouvoir la profession, développer des relations interprofessionnelles et favoriser la protection du public. Je tiens à remercier les membres du conseil d'administration pour leur confiance et spécialement Christian Lebeau-Jacob, président sortant, qui a fait un travail extraordinaire. Mon travail s'inscrira en continuité du sien. »

En effet, monsieur Lebeau-Jacob, directeur chez Lab'eau-air-sol, laisse d'importants acquis à l'AMQ, dont la visibilité et la crédibilité, apportées par de multiples interventions et communications qui ont fait découvrir la profession de microbiologistes au sein de la population. Son travail pendant la pandémie a permis de positionner la profession de microbiologiste au sein du grand public et des médias.

Au cours des prochains jours, des prochaines semaines et des prochains mois, l'équipe de Marc Hamilton aura à relever d'importants défis, dont celui d'encadrer la profession grâce à un ordre professionnel. Depuis plusieurs années, des démarches ont été entreprises afin que les microbiologistes puissent être encadrés dans un ordre professionnel, et ce, dans un souci de protection du public.

« Il n'est pas normal que notre profession ne soit pas encore réglementée et encadrée par un ordre professionnel qui a pour mission de protéger le public. À l'heure actuelle, n'importe qui peut se déclarer microbiologiste et poser des gestes qui pourraient être lourds de conséquence pour le public », a poursuivi monsieur Hamilton.

Rappelons qu'un microbiologiste doit suivre une formation universitaire minimale de 3 années avant de pouvoir pratiquer. Les champs d'activité de la microbiologie se retrouvent dans l'ensemble des sphères de la société : en agroalimentaire, en santé, en pharmaceutique, en environnement et de nombreux autres domaines. Spécialement durant la pandémie, les microbiologistes ont joué un rôle majeur dans la compréhension du virus et dans son traitement.

À propos de l'Association des microbiologistes du Québec

L'Association des microbiologistes du Québec a pour mission de représenter les intérêts des microbiologistes du Québec et de promouvoir une pratique professionnelle de la microbiologie afin de favoriser une meilleure protection du public.

SOURCE Association des microbiologistes du Québec

Communiqué envoyé le 18 mai 2022 à 10:19 et diffusé par :