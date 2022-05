Une nouvelle étude clinique majeure montre que l'urolithine A postbiotique (Mitopuretm) améliore la force musculaire et la performance physique chez les adultes d'âge moyen





Amazentis, une société issue de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) à la pointe de la recherche scientifique en santé cellulaire et nutrition, annonce aujourd'hui que la revue clinique et translationnelle à comité de lecture Cell Reports Medicine a publié de nouveaux résultats cliniques montrant les avantages pour la santé musculaire de l'urolithine A postbiotique dans le microbiome intestinal. Le déclin musculaire associé à l'âge peut démarrer dès 40 ans et il n'existe actuellement pas d'intervention efficace en dehors de l'exercice pour le contrecarrer.

Cette étude majeure montre que la prise quotidienne de Mitopure, l'urolithine A exclusive d'Amazentis, améliore de 12 % la force musculaire après quatre mois. Ces conclusions valident les avantages de Mitopure en termes de santé musculaire et mitochondriale, et montrent que le produit est sûr et bien toléré. Mitopure renforce la capacité des cellules à renouveler leurs moteurs, les mitochondries, durant le processus de vieillissement. Les muscles sont très gourmands en énergie et on retrouve un très grand nombre de mitochondries dans les cellules musculaires.

De précédentes études ont montré que Mitopure améliore l'endurance musculaire, réduit l'inflammation et permet une meilleure fonction mitochondriale chez des personnes entre 65 et 90 ans. Ce nouvel essai à double insu et contrôlé par placebo chez des adultes d'âge moyen (40 à 64 ans, n=88) a été réalisé à London, dans la province canadienne de l'Ontario, après avoir reçu des autorisations de Santé Canada et d'un comité d'éthique indépendant. Les participants ont été randomisés pour recevoir une supplémentation quotidienne de 500 mg de Mitopure, de 1 000 mg de Mitopure ou un placebo pendant 4 mois. La force musculaire, les tests de performance physique, les biomarqueurs d'une fonction mitochondriale saine et l'inflammation dans les biopsies de muscles squelettiques et le plasma sanguin ont été évalués au démarrage, après deux mois et après quatre mois.

Deux mesures de la force des muscles squelettiques se sont améliorées dans les groupes supplémentés par rapport au groupe placebo. La force musculaire dans le muscle squelettique ischio-jambier a significativement augmenté dans les groupes 500 mg (+12 %) et 1 000 mg (+9,8 %). La force musculaire durant la flexion du genou s'est également sensiblement améliorée dans les groupes 500 mg (+10,6 %) et 1 000 mg (+10,5 %)

Des améliorations cliniquement significatives de l'endurance aérobique (+ 10 % pour la consommation maximale d'oxygène [VO2]), de la performance physique (33 mètres de plus durant le test de marche de 6 minutes) et de l'énergie produite (+5 %) ont été observées dans le groupe 1 000 mg, même si elles ne sont pas statistiquement significatives

Les tests sanguins et les biopsies ont montré une importante amélioration des biomarqueurs d'une fonction mitochondriale saine et une réduction de l'inflammation

« Ces résultats sont prometteurs car c'est la première fois dans une démonstration chez l'homme que l'urolithine A répare les mitochondries via la mitophagie et procure des avantages physiologiques significatifs. De plus, l'amélioration de la force et de la performance durant l'exercice s'est produite en l'absence de tout changement dans l'activité physique des participants », explique Johan Auwerx, MD, PhD, co-auteur et professeur à l'EPFL.

Il s'agit d'une découverte importante pour la recherche sur la longévité et la santé musculaire. Le vieillissement est associé à un déclin de la fonction mitochondriale, qui peut conduire à une réduction de la capacité physique, de l'endurance musculaire et de la force. L'urolithine A est le premier et seul composé ayant cliniquement montré sa capacité à améliorer la fonction musculaire en renouvelant les mitochondries par le biais d'un puissant mécanisme de contrôle de la qualité biologique, appelé mitophagie. En activant cette importante voie biologique, Mitopure favorise un vieillissement sain et une amélioration de la santé musculaire et de la performance.

« Cette étude valide le rôle de la santé mitochondriale en tant que pilier de la vitalité, et montre que Mitopure est un nutriment de premier plan ayant un impact significatif sur la santé musculaire. Nous sommes fiers de proposer cette forme exclusive de l'urolithine A dans notre marque Timeline® et dans les produits Nestlé Health Science », déclare Chris Rinsch, PDG et cofondateur d'Amazentis. « Nous demeurons déterminés à rester à l'avant-garde des produits cliniquement validés qui optimisent la santé cellulaire, dans l'optique de maintenir des millions de personnes en meilleure santé plus longtemps. »

En outre, Amazentis annonce l'arrivée du Dr Eric Verdin au sein du comité consultatif scientifique de la société. Le Dr Verdin est le président et chef de la direction du Buck Institute for Research on Aging, il a consacré sa carrière à étudier la longévité dans le but de nous transformer tous en centenaires en bonne santé.

« Le déclin mitochondrial est l'une des principales caractéristiques du vieillissement et d'une mauvaise santé métabolique. Cette étude constitue un jalon majeur et montre que l'urolithine A pourrait changer la donne dans notre domaine », déclare le Dr Eric Verdin.

Doi: 10.1016/j.xcrm.2022.100633

À propos d'Amazentis

Amazentis est une entreprise innovante du secteur des sciences de la vie qui utilise la recherche et la science clinique de pointe d'aujourd'hui pour développer la prochaine génération de produits ciblant la santé mitochondriale avec une nutrition avancée. Amazentis a précédemment publié son étude sur l'urolithine A Mitopuretm dans des revues scientifiques à comité de lecture de premier plan, notamment Nature Medicine (doi:10.1038/nm.4132), Nature Metabolism (doi: 10.1038/s42255-019-0073-4), JAMA Network Open (doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.44279) et European Journal of Clinical Nutrition (https://doi.org/10.1038/s41430-021-00950-1). La société dispose d'un partenariat stratégique mondial avec Nestlé Health Science dans l'optique d'étendre les applications de santé de Mitopuretm en rapport avec la santé mitochondriale et cellulaire. Pour de plus amples informations sur Amazentis, veuillez visiter www.amazentis.com.

À propos de Mitopuretm

Mitopuretm est une forme très pure d'urolithine A, un métabolite alimentaire bioactif produit par des bactéries intestinales après la consommation de certains aliments comme la grenade, bien qu'il soit difficile pour la plupart des gens d'obtenir ce nutriment spécifique en quantité suffisante uniquement à partir de l'alimentation. Mitopuretm a également amélioré la fonction mitochondriale en stimulant la mitophagie, un processus par lequel les mitochondries vieillissantes et endommagées sont éliminées de la cellule, entraînant la croissance de mitochondries saines. Mitopuretm a été évalué favorablement par la Food and Drug Administration (FDA) américaine et jugé sûr en vertu d'une notification GRAS (généralement reconnu sans risque). Mitopuretm a fait l'objet de nombreuses évaluations précliniques et cliniques pour soutenir son utilisation chez l'homme à des fins de supplémentation nutritionnelle. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.mitopure.com.

À propos de Timeline®

Timeline® Nutrition vous est proposée par les inventeurs de Mitopuretm. Cette nouvelle marque, qui s'appuie d'abord sur la science, a été développée par Amazentis avec la conviction que la recherche sans concession peut ouvrir la voie à une nouvelle classe de produits nutritionnels cliniquement validés visant à optimiser la santé cellulaire. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.timelinenutrition.com.

