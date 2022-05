MoEngage lance une nouvelle intégration WhatsApp Business pour les entreprises





SAN FRANCISCO, Calif., 18 mai 2022 /PRNewswire/ -- MoEngage annonce une nouvelle intégration WhatsApp Business qui permettra aux entreprises de recueillir des informations et de réaliser des campagnes WhatsApp personnalisées pour différents segments de clientèle afin de stimuler l'engagement, la rétention et les revenus.

Depuis 2019, une évolution charnière s'est produite dans les habitudes d'achat des consommateurs : ces derniers ont commencé à prendre des décisions d'achat de plus en plus importantes sur leurs smartphones. Selon une étude de Google , les recherches mobiles pour « le meilleur endroit pour acheter XYZ » ont augmenté de 70 %, et 59 % des consommateurs ont mentionné que la commodité de l'achat via leur appareil mobile est importante pour déterminer la marque ou le détaillant auprès duquel faire ses achats.

Les préférences et les habitudes d'achat des consommateurs évoluant, il est essentiel pour les entreprises de suivre le rythme et de créer un point de contact avec leurs clients au bon moment du parcours d'achat. Comme les smartphones font désormais partie intégrante de ce parcours, les entreprises doivent élargir leurs canaux de communication disponibles pour y inclure WhatsApp.

La plateforme d'engagement de MoEngage permet aux entreprises de découvrir ce que leurs clients recherchent sur leur application mobile ou leur site web, d'utiliser l'IA pour prédire les prochaines actions que leurs clients vont entreprendre, et de les aider à envoyer automatiquement des recommandations, des alertes et des rappels contextuellement pertinents sur plusieurs canaux de communication.

Grâce à ce partenariat, les entreprises peuvent désormais disposer d'une communication personnalisée avec leurs clients technophiles et mobiles sur WhatsApp.

Pourquoi les entreprises ne peuvent pas se permettre d'ignorer WhatsApp

Disponible dans 180 pays différents et prenant en charge 20 langues vernaculaires, WhatsApp est l'application la plus utilisée par les consommateurs âgés de 26 à 35 ans, un public féru d'Internet.

Selon AISensy , 54 % des consommateurs préfèrent utiliser WhatsApp pour recevoir des mises à jour sur l'état des expéditions et des livraisons, 50 % des consommateurs utilisent WhatsApp pour prendre des rendez-vous et recevoir des notifications sur les événements à venir et 23 % des consommateurs souhaitent recevoir des offres promotionnelles de leurs marques préférées via WhatsApp.

À mesure que les entreprises adoptent WhatsApp, l'équipe de cette application améliore la façon dont les entreprises peuvent communiquer avec leurs clients. Par exemple, les entreprises étaient auparavant limitées à l'envoi de notifications ponctuelles, ce qui rendait difficile le suivi de leurs clients en dehors d'une fenêtre de 24 heures. Pour permettre des interactions transparentes et opportunes entre les entreprises et leurs clients, WhatsApp prend désormais en charge davantage de types de messages, par exemple pour informer les clients du retour en stock d'un article. Après avoir été témoin de l'importance des mises à jour périodiques des autorités sanitaires sur la réponse à la pandémie de COVID-19, l'équipe travaille actuellement à la mise à disposition d'un service similaire pour d'autres types de conversations.

Une communication personnalisée et pertinente est essentielle

Supposons qu'un consommateur soit à la recherche de kits de jardinage domestique, qu'il parcoure quelques produits et qu'il soit distrait par un e-mail important, ce qui l'amène à abandonner son processus d'achat. MoEngage observera ce comportement, recueillera des informations et incitera les entreprises à envoyer à ce client particulier un message WhatsApp lui rappelant les réductions en cours sur les kits de jardinage domestique, tant qu'il a demandé à les recevoir.

« En faisant équipe avec Meta, nous voulons combler le fossé entre les entreprises et leurs clients en leur permettant de tirer parti des informations sur leurs clients, leurs parcours, et l'impact à long terme des campagnes WhatsApp sur des mesures commerciales clés telles que la LTV, les revenus, la rétention et l'adhésion au produit », a ajouté Raviteja Dodda, PDG et co-fondateur de MoEngage.

À propos de MoEngage

MoEngage est une plateforme d'engagement client basée sur la connaissance, à laquelle font confiance plus de 1 000 marques mondiales de consommation telles que Ally Financial, McAfee, Flipkart, Nestlé, T-Mobile, Travelodge et bien d'autres. MoEngage permet aux spécialistes du marketing et aux propriétaires de produits d'obtenir des informations sur le comportement des clients et d'agir en fonction de ces informations afin d'interagir avec leurs clients sur le web, sur leurs téléphones portables, via leurs mails, sur les réseaux sociaux et canaux de messagerie. Des marques grand public dans 35 pays utilisent MoEngage pour faire vivre des expériences numériques à plus d'un milliard d'utilisateurs chaque mois. Avec des bureaux dans neuf pays, MoEngage est soutenue par Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast et Helion Ventures.

