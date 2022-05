Invitation aux médias - America - Entre rêves et réalités





Le rêve américain fascine toujours autant

QUÉBEC, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - Admirez un vaste panorama artistique et social, de 1914 à aujourd'hui, où 82 artistes réinventent l'américanité à travers 96 oeuvres exceptionnelles.

En découvrant les créations de Louise Bourgeois, Edward Hopper, Arthur Jafa, les Guerrilla Girls, Willem de Kooning, Ana Mendieta, Grandma Moses, Jackson Pollock, Lorna Simpson, Andy Warhol et plusieurs autres, vivez le rêve américain à Québec et appréciez ce métissage des genres, des influences et des styles dans une exposition exclusive créée sur mesure pour le MNBAQ.

Du paysage désertique aux gratte-ciel new-yorkais, en passant par Harlem ou les plages de la Californie; de la canette de 7-Up aux oreilles de Mickey Mouse; du twist de Chubby Checker aux lèvres pulpeuses de Marylin Monroe, toute une myriade de symboles forts ponctueront ce voyage inédit au coeur des USA.

God bless America!

