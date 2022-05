MétéoMédia et The Weather Network lancent un Planificateur De Voyage





Soutenu par les partenaires de lancement Air Canada et Aéroplan, l'outil planificateur fournira aux Canadiens des informations sur l'historique météorologique de plus de 50 villes dans 11 pays différents.

OAKVILLE, ON, le 18 mai 2022 /CNW/ - The Weather Network et son pendant francophone, MétéoMédia, ont annoncé aujourd'hui le lancement de Planificateur De Voyage qui fournira aux utilisateurs des sites Web et de l'application mobile Android de MétéoMédia et The Weather Network des informations sur l'historique météorologique de plus de 50 villes dans 11 pays. Lancé en partenariat avec Air Canada et Aéroplan, le Planificateur De Voyage proposera également du contenu touristique adapté pour inspirer les Canadiens à explorer le monde. En ayant plus de deux décennies d'antécédents météorologiques à portée de main, les usagés pourront déterminer le meilleur moment de l'année pour visiter leurs destinations préférées et planifier leurs expériences en conséquence.

Les historiques de données météorologiques sont fournis par l'organisme étatsunien Weather Source, dont la mission est de rendre accessible à un auditoire mondial - autant public qu'industriel - des données météorologiques et climatiques hyper localisées. Cette collaboration entre l'organisme et Pelmorex Corp., la société mère de MétéoMédia et The Weather Network, est le premier fruit résultant de l'investissement majoritaire de Pelmorex dans Weather Source en 2019.

Le Planificateur De Voyage a été élaboré suite à un sondage mené auprès des utilisateurs des réseaux de MétéoMédia et The Weather Network, dans lequel les personnes interrogées confirmaient que la météo était l'un des facteurs décisionnels les plus importants au moment de choisir une destination vacances.

« À titre de source d'information météo la plus estimée des Canadiens, nous continuons d'innover et d'offrir des produits qui les aideront à prendre des décisions plus éclairées », a déclaré Sam Sebastian, chef de la direction de Pelmorex Corp. « Pour tous ceux qui attendent avec impatience la reprise des activités de voyage, cet outil planificateur leur permettra de préparer judicieusement leurs aventures. »

Air Canada et Aéroplan se sont joints au projet à titre de partenaires officiels de lancement; leur campagne comprend une part de voix de 100 % de ce nouveau carrefour d'information touristique, ainsi que des placements publicitaires et du contenu commandité sur les plateformes numériques de The Weather Network et MéteoMédia et l'application mobile Android. La commandite du Planificateur De Voyage par Aéroplan et Air Canada sur MétéoMédia et The Weather Network sera en vigueur en mai (pour Aéroplan) et en juin (pour Air Canada).

Au fil de l'évolution du Planificateur De Voyage , d'autres destinations populaires seront ajoutées, toujours dans le but d'inspirer les voyageurs canadiens et de faciliter la préparation de leurs futurs envolées.

À propos de Pelmorex Corp.

Fondée en 1989, Pelmorex Corp . est une entreprise internationale de gestion de données et d'information météorologique. Pelmorex possède et exploite les marques météorologiques The Weather Network , MétéoMédia , Eltiempo.es , Clima et Otempo.pt . Pelmorex Corp. exploite également le Système d'agrégation et de dissémination d'alertes du Canada qui fait partie du système En Alerte . Grâce à son innovation constante et à son esprit d'entrepreneuriat, Pelmorex a pris de l'expansion pour atteindre les consommateurs du monde entier ; elle est devenue l'un des plus grands fournisseurs d'information météorologique et fait figure de pionnière en fournissant des solutions de données et de renseignements aux entreprises. En exploitant la valeur de la météo, Pelmorex s'efforce de rendre le monde plus intelligent et plus sûr pour les consommateurs et les entreprises.

Pour en savoir plus, visitez pelmorex.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn .

À propos d'Aéroplan

Adopté par des millions de voyageurs dans le monde, Aéroplan d'Air Canada est le plus important programme de fidélité au Canada. Aéroplan aide ses membres à voyager davantage et offre la possibilité d'accumuler ou racheter des points applicables à tous les vols d'Air Canada ainsi qu'à ceux du plus grand réseau de transporteurs partenaires au monde, qui réunit plus de 40 compagnies aériennes desservant des centaines de destinations partout dans le monde.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus grande compagnie aérienne du Canada et le plus grand fournisseur de services passagers réguliers sur les marchés canadien, transfrontalier (Canada-É.-U.) et international à destination et en provenance du Canada. En 2019, elle figurait parmi les 20 plus grands transporteurs aériens de la planète. Air Canada est un membre cofondateur du réseau Star AllianceMC, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens.

