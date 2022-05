Starr Insurance Companies étend sa présence en Thaïlande





Starr Insurance Companies (Starr) annonce un accord avec FPG Insurance Holdings Limited (HK) (FPG) et des actionnaires thaïlandais locaux pour acquérir FPG Insurance Public Company Limited (FPG Thailand), une compagnie d'assurance non-vie thaïlandaise, en collaboration avec des parties locales thaïlandaises.

L'investissement réalisé par Starr appartiendra à Starr Insurance & Reinsurance Limited, sa compagnie d'assurance basée aux Bermudes. La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre de 2022, sous réserve de finalisation de certaines conditions de clôture, y compris les approbations réglementaires nécessaires.

« La Thaïlande est un marché d'assurance important et à forte croissance, un pilier de l'économie de l'Asie du Sud-Est », déclare Maurice R. Greenberg, PDG de Starr. « L'Asie est importante pour Starr, tant sur le plan commercial que culturel, car nous pouvons retracer nos racines dans une société américaine fondée à Shanghai il y a plus de 100 ans. Nous avons hâte de répondre aux besoins des entreprises et des consommateurs thaïlandais locaux avec ces nouvelles capacités d'assurance. »

David Zuellig, président régional de FPG, déclare : « Cette transaction reflète la position de nos franchises et résulte du travail acharné, de la persévérance et de la détermination du personnel de FPG Thaïlande malgré des conditions de marché difficiles. L'équipe est ravie et a hâte de collaborer avec Starr pour amener l'entreprise à son prochain niveau de développement. »

Starr prévoit de compléter l'offre de produits locaux avec des produits d'assurance commerciale, accident et maladie sur mesure et projette d'améliorer encore sa croissance en recrutant et en formant des talents thaïlandais en assurance locaux. Auparavant, Star accompagnait le marché thaïlandais de l'assurance en fournissant principalement des produits de réassurance, notamment des produits d'assurance contre les risques techniques, multirisques, maritimes, accidents et maladie.

Gerard Pennefather, conseiller stratégique de FPG, Huntington, commente : « Ce résultat est à la fois fantastique pour Starr et pour FPG. Nous pensons que Starr est le partenaire idéal pour FPG Thaïlande, afin que l'entreprise se développe, élargisse ses capacités et sa distribution tout en introduisant l'innovation sur le marché. »

Selon une étude récente de l'agence de notation AM Best, le marché de l'assurance non-vie en Thaïlande en 2021, évalué à partir des primes directes souscrites, était estimé à 253 milliards de THB (8,3 milliards de dollars).

Le siège de l'entreprise devrait rester à Bangkok.

À propos de Starr Insurance Companies

Starr Insurance Companies (ou Starr) est une désignation commerciale pour les sociétés et filiales d'assurance opérationnelle et d'assistance voyage de Starr International Company, Inc., et pour l'activité investissements de C.V. Starr & Co., Inc. et ses filiales. Starr est un chef de file de l'assurance et de l'investissement présent sur six continents. Grâce à ses sociétés d'assurances opérationnelles, Starr propose des produits d'assurance de biens, multirisques, accident et santé ainsi qu'un ensemble de couvertures spécialisées dans les domaines aérien et maritime, de l'énergie et de l'assurance tous risques complémentaire. Les filiales de Starr Insurance Company domiciliées aux États-Unis, aux Bermudes, en Chine, à Hong Kong, à Singapour, au Royaume-Uni, en Suisse, et à Malte bénéficient toutes de la notation "A" (excellente) de A.M. Best. Le syndicat Lloyd's de Starr jouit d'une notation "A+" (forte) de Standard & Poor's.

À propos d'FPG Insurance Group

Créé il y a plus de 50 ans, FPG Insurance Group est un groupe d'assurance non-vie basé dans l'ANASE.

À propos de Huntington

Huntington et ses sociétés affiliées forment un groupe intégré de conseil/capital de démarrage et de capital-investissement stratégique, axé sur la réassurance et basé à Singapour et en Turquie.

