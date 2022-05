Soutien à la recherche et à l'innovation - Ottawa et Québec accordent près de 17 M$ au Cégep de Sept-Îles pour la construction d'un nouveau pavillon





SEPT-ÎLES, QC, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec confirment l'attribution d'aides financières totalisant 16 894 025 $ au Cégep de Sept-Îles pour soutenir la construction d'un nouveau pavillon consacré à l'hébergement de trois bancs d'essai spécialisés dans les secteurs ferroviaire, de la maintenance industrielle et de l'intelligence énergétique. Ce projet est évalué à plus de 18,8 millions de dollars.

La ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Pascale St-Onge, et la ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le nouveau pavillon inclura également des bureaux de chercheurs ainsi que des espaces de travail communs et d'autres destinés à l'entrepreneuriat et à la valorisation des innovations.

Le gouvernement du Canada octroie une aide financière de 7 millions de dollars en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI), administré par DEC. Pour sa part, le gouvernement du Québec accorde une subvention de 9 894 025 $ par le biais du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation, volet 4 - Soutien au financement d'infrastructures de recherche et d'innovation.

Citations :

« C'est en investissant dans ses lieux d'enseignement et de recherche que nous contribuons notamment au dynamisme de la Côte-Nord. Grâce à son nouveau pavillon, le Cégep de Sept-Îles s'imposera comme un véritable catalyseur de l'innovation et de la diversification économique pour toute la région, mais aussi à travers le pays. Ce projet d'envergure mettra à la disposition des entreprises nord-côtières de précieuses ressources pour les aider à améliorer leur compétitivité et à renforcer leur résilience. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome?Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Le Québec a besoin d'établissements d'enseignement et de recherche à la fine pointe de la technologie pour continuer d'innover et de former une relève prête à relever les défis du 21e siècle. La construction de ce nouveau pavillon au Cégep de Sept-Îles contribuera à accélérer la recherche et l'innovation dans des domaines d'avenir pour le Québec. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

« Depuis 1980, le Cégep de Sept-Îles soutient activement la recherche, la formation de la relève et le développement économique de la Côte-Nord. Ce projet favorisera la réalisation d'activités de recherche dans des secteurs clés de notre économie au bénéfice des entreprises nord-côtières, qui tireront profit de ces nouvelles connaissances. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Ce pavillon est le résultat de notre stratégie poursuivie depuis plus de quinze ans et s'appuyant sur un solide portefeuille de réalisations. Il représente un jalon important dans l'ambition de Sept-Îles et de Port-Cartier pour constituer, sur leur territoire, une zone d'innovation d'envergure internationale. En plus de l'aide financière des deux ordres de gouvernement, le Cégep a obtenu d'importantes contributions de partenaires tels que Desjardins, Rio Tinto IOC et ArcelorMittal, lesquelles permettront l'acquisition d'équipements spécialisés. »

David Beaudin, directeur général du Cégep de Sept-Îles

Faits saillants :

Les trois bancs d'essai qui seront installés dans le nouveau pavillon du Cégep de Sept-Îles s'inscrivent dans la mission du Centre d'entrepreneuriat et de valorisation des innovations, un organisme à but non lucratif qui vise à favoriser l'innovation et l'entrepreneuriat. Ils viendront consolider les projets de trois unités de recherche, soit l'Institut technologique de maintenance industrielle, le Centre de recherche et d'innovation en intelligence énergétique et la Chaire de recherche industrielle en exploitation et maintenance ferroviaire.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses douze bureaux d'affaires régionaux, il accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Le Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation vise entre autres à contribuer à la modernisation, au développement et à la mise en commun des infrastructures de recherche publiques au Québec pour consolider le système d'innovation québécois et ses composantes, augmenter la compétitivité des entreprises et de la société par l'innovation, et favoriser l'utilisation optimale ou concertée des résultats de la recherche sur les plans économique, social, environnemental et culturel.

