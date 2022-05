Anterra Capital : la pandémie et l'inflation des prix alimentaires attisent l'intérêt des investisseurs vis-à-vis de l'accélération de la transformation du secteur agroalimentaire





« La terrible pandémie et, plus récemment, la guerre en Ukraine ont plus que jamais convaincu les investisseurs que le monde devait radicalement changer ses modes de production, distribution et consommation de nourriture », déclare Adam Anders, associé directeur de la société internationale de capital-risque spécialisée dans l'agroalimentaire Anterra Capital (« Anterra »).

Et M. Anders d'ajouter : « La pandémie a mis en évidence la fragilité et les effets sanitaires nocifs de notre système alimentaire actuel : des prix en forte hausse, des rayonnages vides dans les magasins, des régimes alimentaires déséquilibrés associés à un risque accru de contracter le COVID, des méthodes de traitement des animaux d'élevage susceptibles de déclencher la prochaine pandémie. À la suite de la clôture définitive de notre fonds, les effets dévastateurs de la guerre en Ukraine sur l'approvisionnement alimentaire mondial ont contribué à conscientiser davantage les investisseurs. Ceci et nos efforts visant à déployer des solutions numériques et biotechnologiques à l'efficacité prouvée et capables de faire bouger les lignes d'un secteur agroalimentaire ayant accumulé d'énormes retards expliquent parfaitement l'intérêt plus marqué que prévu pour notre second fonds. »

Anterra est fière d'annoncer la clôture de son second fonds, avec des engagements excédentaires de 260 millions USD. Tous les investisseurs du premier fonds d'Anterra ont également investi dans le fonds II, emmené par Rabo Investments et Eight Roads Ventures. Ce fonds accueille aussi un afflux de nouveaux investisseurs internationaux, allant de fonds de pension et de fonds souverains à des gestionnaires de patrimoine en passant par des entrepreneurs technologiques d'autres secteurs.

M. Anders poursuit : « Une nouvelle génération d'investisseurs traditionnels est prête à s'engager. Nombre d'entre eux étaient déjà d'avis que le prix des avancées de la révolution verte était élevé : des engrais bon marché et de puissants pesticides pour les cultures, des hormones de croissance et des antibiotiques dans le cadre de la production animale, mais cette obsession du rendement détruit les écosystèmes et notre propre santé. La pandémie a ensuite porté le coup fatal. Les investisseurs réalisent qu'ils peuvent contribuer à créer un système alimentaire résilient et régénérateur tout en obtenant d'excellents rendements. »

L'un des effets inattendus de la pandémie est d'avoir changé les perspectives d'utilisation des biotechnologies dans le domaine agroalimentaire, qui avaient toujours rencontré une forte résistance publique. Depuis le déploiement des vaccins à ARNm, des milliards de personnes ont toutefois pu constater directement les effets positifs des biotechnologies.

M. Anders indique par ailleurs : « L'acceptation croissante du public vis-à-vis des solutions biotechnologiques et des modifications génétiques, notamment à travers les vaccins à ARNm, est un changement de paradigme important. Les progrès de la biotechnologie joueront également un rôle essentiel pour rendre le secteur agroalimentaire plus résilient et en réduire l'empreinte carbone, de la prévention et de la lutte contre les maladies infectieuses qui passent de l'animal à l'homme au développement de solutions plus durables en matière de santé des cultures. »

Anterra pense que les solutions numériques et biotechnologiques sont les deux technologies clés qui transformeront le secteur agroalimentaire. C'est dans cette optique technologique qu'Anterra est à la recherche d'entrepreneurs à travers l'ensemble de la chaîne de valeur, des fintechs agricoles et spécialistes en agronomie et en santé animale aux technologies de consommation et de nutrition humaines. Lorsqu'elle constate que des possibilités ne sont pas exploitées, Anterra s'occupe elle-même de l'incubation des sociétés : depuis 2018, Anterra a entièrement créé cinq start-up prospères. Parallèlement, la technologie ne doit pas nécessairement être de pointe pour s'imposer dans le secteur.

M. Anders : « Technologiquement parlant, l'agroalimentaire a vingt ans de retard sur des secteurs comme la santé humaine et les services bancaires, voilà pourquoi vous n'avez pas nécessairement besoin des technologies dernier cri pour le transformer. Les sociétés que nous avons créées se concentrent sur le déploiement de solutions numériques et biotechnologiques ayant déjà fait leurs preuves ailleurs, mais utilisées pour la première fois dans le secteur agroalimentaire. Je peux affirmer avec certitude que cette approche est propre à notre secteur. Être actif dans un secteur à évolution lente est un avantage : on peut innover en évitant de nombreux risques. »

Appliquant cette stratégie, Anterra s'est constitué un portefeuille diversifié d'innovateurs : des entrepreneurs mettant au point la nouvelle génération de pesticides ciblés à faible impact environnemental, comme Enko et Vestaron ; des start-up qui améliorent la santé humaine et animale, comme Invetx, Animol et Caribou Biosciences (cofondée par la lauréate du prix Nobel Jennifer Doudna) ; des sociétés permettant aux agriculteurs de disposer de données de terrain, d'un accès aux financements, de tarifications transparentes et de canaux de distribution directs comme ProducePay et Agriconomie, et des entreprises axées sur les technologies de consommation et qui transforment la manière dont nous choisissons, achetons et pensons l'alimentation, comme LaFourche et Lollipop.

Et M. Anders de conclure : « Notre stratégie et nos années d'expérience s'avèrent payantes. Nous nous réjouissons à l'idée de soutenir la nouvelle génération de grands entrepreneurs et de créer un meilleur système alimentaire. »

À propos d'Anterra

Disposant de bureaux à Amsterdam et Boston, Anterra Capital est un investisseur international en capital-risque spécialisé dans le financement de la croissance de sociétés axées sur les technologies et présentant un potentiel exceptionnel dans les secteurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la santé animale. Soutenu par des investisseurs institutionnels multinationaux, des gestionnaires de patrimoine et des entrepreneurs attachés aux mêmes principes, Anterra fournit des capitaux stratégiques patients aux entreprises innovantes qui transforment durablement le système alimentaire mondial. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.anterracapital.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 mai 2022 à 09:30 et diffusé par :