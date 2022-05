Accent sur la sécurité pour le congé de la Journée nationale des patriotes dites non à l'alcool et la drogue au volant en auto, en bateau et en VTT





OAKVILLE, Ontario, 18 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l'approche du congé de la Journée nationale des patriotes, MADD Canada rappelle à tous l'importance de la conduite sobre et de planifier des déplacements sécuritaires lorsqu'on consomme de l'alcool, du cannabis ou d'autres drogues.



«?Nous souhaitons à tous un long week-end des plus agréables et sécuritaires, a déclaré Jaymie-Lyne Hancock, présidente nationale de MADD Canada. Peu importe vos plans ? séjour au chalet, randonnée dans les sentiers, première sortie en bateau ou célébrations à la maison avec la famille et des amis ? mettez la sécurité au premier plan et agissez pour prévenir la conduite avec capacités affaiblies.?»

Chaque année, des centaines de Canadiens et Canadiennes sont tués et des milliers d'autres sont blessés dans des collisions attribuables à la conduite avec capacités affaiblies. Pourtant, il est facile de prévenir ce genre de tragédie en suivant ces quelques consignes :

Ne conduisez jamais avec les capacités affaiblies. Faites appel à Uber, un taxi ou le transport collectif, choisissez un conducteur désigné ou appelez un ami sobre ou un membre de la famille.





Ne vous laissez jamais reconduire par un conducteur aux capacités affaiblies par l'alcool, le cannabis ou d'autres drogues.





Appelez le 911 si vous voyez un conducteur dont les capacités semblent être affaiblies.



Nous invitons toute personne à la recherche d'un moyen sécuritaire, fiable et sobre de rentrer à la maison en un clic à faire l'essai d'Uber ? l'application officielle de transport désigné de MADD Canada. Rendez-vous sur https://www.uber.com/ca/fr-ca/ pour en savoir davantage.

Ce long week-end marque également le lancement officiel de la Campagne 911 de MADD Canada ? un programme national de sensibilisation qui encourage le public à appeler le 911 pour signaler les cas soupçonnés de conduite avec capacités affaiblies sur la route et sur l'eau. Grâce à nos partenariats avec les services de police, les municipalités, les régions, les ports, les marinas et d'autres organismes, MADD Canada, ses sections et ses leaders communautaires diffusent les messages de la Campagne 911 dans des centaines de communautés du Canada au moyen de panneaux routiers, de panneaux d'affichage, de messages d'intérêt public, d'affiches, d'activités communautaires et bien plus encore. MADD Canada distribue également du matériel éducatif sur les moyens de reconnaître et de signaler les conducteurs et plaisanciers aux capacités affaiblies.

Commanditée par Maritime Ontario Freight Lines ltée et appuyée par les services de police et des partenaires communautaires, la Campagne 911 est une campagne permanente dont l'intensité monte d'un cran durant l'été. Pour en savoir davantage, n'hésitez pas à consulter la section «?Campagne 911?» de notre site Web.

La fin de semaine coïncide également avec le début de la Semaine de la sécurité nautique (du 21 au 27 mai). Nos collaborations avec les services de police, les municipalités et des organisations nautiques, soutenues par des subventions du Programme de contributions pour la sécurité nautique de Transports Canada, nous ont permis d'installer 1?300 panneaux de lutte contre la navigation avec capacités affaiblies au cours des dernières années sur les sites de havres, de marinas et de rampes de mise à l'eau partout au Canada. MADD Canada s'est fixé l'objectif de faire passer ce nombre à 1?600 avant la fin de la saison de navigation de 2023. Les contributions du Programme de contributions pour la sécurité nautique de Transports Canada nous aideront également à actualiser notre matériel de sensibilisation (affiches, cartes postales, brochures, porte-clés flottants et sifflets nautiques) et à en assurer la distribution cette année.

MADD Canada a également produit des messages d'intérêt public et du matériel de sensibilisation aux dangers de la conduite d'un bateau sous l'emprise de l'alcool, du cannabis ou d'autres drogues. Pour en savoir davantage, n'hésitez pas à consulter la section intitulée «?La Campagne 911 lève l'ancre?» de notre site Web.

