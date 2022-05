Salon Learning Technologies : Agora présentera des solutions d'éducation virtuelle immersive inédites





PARIS, 18 mai 2022 /PRNewswire/ -- Agora, Inc. (NASDAQ : API) plateforme pionnière et leader dans la création d'API qui permettent un engagement en temps réel, sera présente au salon Learning Technologies de Paris les 18 et 19 mai prochain, aux côtés de ses clients Teemew et BlueFrog Robotics, pour présenter ses solutions pour le futur de l'éducation.

Imad Briki, Account Executive chez Agora, y animera une conférence sur l'expérience utilisateur et la monétisation de l'apprentissage en direct.

Agora, un pilier du développement de l'éducation dans le métaverse

Permettant la construction d'outils collaboratifs performants pour le développement de l'éducation dans le métaverse, Agora collabore avec Teemew, une entreprise française spécialisée dans la création d'expériences immersives et digitales pour des événements live. Agora fournit à Teemew ses solutions de chat audio en direct, permettant des échanges à très faible latence, véritable prérequis pour le développement de l'éducation dans le métaverse.

"Nous sommes très heureux d'utiliser la solution audio en live d'Agora pour notre plateforme éducative d'entreprise dans le métaverse. L'interaction en mode live et le chat audio entre les avatars des participants sont impératifs pour une expérience d'apprentissage totalement immersive", Clément Merville, CEO de Teemew.

Aujourd'hui, ce sont les différents outils collaboratifs qui permettent de construire une expérience d'apprentissage numérique aussi qualitative qu'en physique. Les salles de classes virtuelles en cours de développement, sont très différentes des cours en vidéo-conférence typiques et Imad Briki, Account Executive chez Agora, en parlera avec Teemew lors d'une conférence donnée sur le salon, le 18 mai de 16h30 à 16h50 au Théâtre 6 : Booster l'expérience utilisateur et votre monétisation avec l'apprentissage live.

"Les professeurs et les étudiants se rendent compte que l'apprentissage traditionnel en classe est moins évolutif. Au cours de la dernière décennie, et plus particulièrement au cours des deux dernières années, nous avons observé comment la technologie a transformé nos quotidiens, de notre mode de vie ou de travail à notre mode d'interaction. En tirant parti des technologies audio et vidéo en direct, nous créons une expérience d'apprentissage qui n'est plus limitée par des facteurs tels que la taille des classes, l'emplacement géographique, l'infrastructure physique et même l'accessibilité", déclare Ali Nhari, directeur des ventes chez Agora.

BlueFrog Robotics présente aux côtés d'Agora pour présenter Buddy

BlueFrog Robotics, entreprise française à l'origine du robot d'IA émotionnel et éducatif Buddy, sera également présente aux côtés d'Agora sur le salon. Alimenté par la plateforme RTE d'Agora, Buddy permet aux élèves souffrant d'une longue maladie de pouvoir suivre leur scolarité à distance depuis l'hôpital. Approuvés par la première dame Brigitte Macron, 1 750 robots Buddy ont été achetés par le ministère de l'Éducation nationale et sont actuellement utilisés pour que les enfants hospitalisés interagissent à distance avec leurs camarades, dans les salles de classe. Rodolphe Hasselvander, CEO de BlueFrog Robotics, sera présent sur le stand d'Agora pour présenter le robot Buddy et en faire la démonstration.

Vous pouvez venir rencontrer l'équipe d'Agora et voir le Buddy au salon dès 14h sur le stand H74.

