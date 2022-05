MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE SUR LA PÊCHE : RIVIÈRES PETIT-SAGUENAY ET DU PORTAGE - ZONE 27 : REMISE À L'EAU OBLIGATOIRE DE TOUS LES SAUMONS PÊCHÉS





QUÉBEC, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population que la remise à l'eau de tous les saumons pêchés sera obligatoire à compter de la saison 2022 sur la rivière Petit-Saguenay ainsi que sur la rivière du Portage, dans les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Capitale-Nationale. Cette exigence touche la rivière Petit-Saguenay, entre son embouchure et la limite est de la zec du Lac-au-Sable (à l'exception de la partie entre le côté en aval du pont du chemin des Chutes et la limite est du Domaine Laforest, où la pêche au saumon est interdite), ainsi que la rivière du Portage, entre son embouchure et la limite est de la pourvoirie Raoul Lavoie.

La limite de prises quotidiennes de saumons dans ces secteurs sera donc de « 0 gardé et au plus 3 pris et remis à l'eau », du début de la saison de la pêche au saumon, le 1er juin 2022 jusqu'à la fin de la saison, le 15 septembre 2022. Cette modification réglementaire a pour but de protéger la population de saumons de la rivière Petit-Saguenay, tout en permettant à la zec de la Rivière-Petit-Saguenay de maintenir ses activités. Cette mesure découle du Plan de gestion du saumon atlantique 2016-2026 qui permet de conserver les activités de pêche sans capture sur une rivière dont l'exploitation est assurée par un organisme gestionnaire.

Le Ministère continuera de comptabiliser les montaisons de saumons dans la rivière Petit-Saguenay en 2022 et poursuivra son étroite collaboration avec l'Association de la Rivière Petit-Saguenay afin de mettre en place des mesures visant à rétablir la population de saumons atlantiques de la rivière.

Pour plus de renseignements, les adeptes de la pêche et la population sont invités à consulter la réglementation au lien suivant : https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/peche-sportive/.

Le Ministère invite les citoyennes et les citoyens à poursuivre leur collaboration en rapportant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel. Pour ce faire, ils peuvent communiquer avec SOS Braconnage - Urgence Faune sauvage, au numéro sans frais 1 800 463-2191, sur le site Web du Ministère ou au bureau de la protection de la faune le plus près.

