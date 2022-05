Un nouveau sondage révèle que 87 % des patients touchés par des problèmes de santé à long terme font l'objet de stigmatisation; les infirmières estiment qu'elles manquent de temps et de ressources pour leur offrir un soutien adéquat





L'étude explore les « lacunes en matière de soins » ainsi que les défis physiques, émotionnels et sociaux avec lesquels sont aux prises les personnes touchées par des problèmes de santé à long terme, comme le fait de vivre avec une stomie ou une plaie, ou de composer avec le diabète, la rétention urinaire, le cancer et plus encore

Convatec, une société mondiale spécialisée dans les solutions et la technologie médicales, s'engage à améliorer les choses pour les patients et les fournisseurs de soins de santé grâce à une nouvelle promesse, « offrir des soins en tout temps »

BRIDGEWATER, N.J., 18 mai 2022 /CNW/ - Selon une nouvelle étude, les patients qui sont aux prises avec des problèmes de santé à long terme font l'objet de stigmatisation, parmi diverses autres difficultés émotionnelles associées à leur état de santé. Parallèlement, les résultats du sondage indiquent que leurs équipes de soins, en particulier les infirmières, estiment qu'elles ne sont pas en mesure de leur offrir un soutien adéquat en raison d'un manque de temps et de ressources. Le sondage, mené par Wakefield Research et appuyé par Convatec , a permis de recueillir les réponses de 200 patients ou leurs proches aidants et de 200 infirmières aux États-Unis.¹

Les difficultés des patients

Le sondage a révélé que 87 % des patients ou leurs proches aidants estiment qu'ils font l'objet d'un certain degré de stigmatisation en lien avec leur état de santé actuel ou celui de la personne à laquelle ils prodiguent des soins. Près de la moitié (44 %) ont déclaré se sentir mal à l'aise de parler de leur état de santé actuel, tandis que 43 % ont déclaré que leur état de santé ne fait pas régulièrement l'objet de discussions et est rarement représenté dans les médias.

Presque tous (99 %) les patients et leurs proches aidants affirment que la stigmatisation peut nuire à la guérison perçue d'un patient qui a un problème de santé ou la ralentir - et 96 % des infirmières conviennent que la stigmatisation peut avoir un effet sur la guérison physique d'un patient.

« Nous savons déjà que l'effet de la stigmatisation sur nos patients ne peut être sous-estimé, a déclaré Karim Bitar, chef de la direction, Convatec. Les résultats de ce sondage démontrent la raison pour laquelle la santé émotionnelle et mentale est une priorité dans la société aujourd'hui. En tant qu'industrie, nous devons en faire plus pour contribuer à prévenir la stigmatisation chez ces patients, en présentant des récits et des expériences sur la façon dont nos patients vivent en toute confiance, en offrant du soutien entre pairs et en facilitant les conversations entre amis, membres de la famille et équipes de soins. »

Bien que le soutien émotionnel prenne de nombreuses formes, l'équipe médicale du patient joue un rôle important, plus de la moitié (56 %) des patients ayant affirmé qu'ils aimeraient passer plus de temps avec leur équipe médicale afin de se sentir mieux soutenus. Presque tous (96 %) les patients et les proches aidants aimeraient obtenir plus de renseignements sur leur état de santé, et 53 % d'entre eux ont indiqué qu'ils préféreraient que ces renseignements leur soient communiqués dans le cadre de conversations avec leur équipe médicale.

Les difficultés des infirmières : les lacunes en matière de soins

Alors que les patients souhaiteraient obtenir du soutien, et dans la foulée de la pandémie, alors que les professionnels de la santé se sentent plus débordés et stressés que jamais, le sondage a révélé que plus de deux infirmières sur trois (68 %) estiment qu'elles ne sont pas en mesure de soutenir pleinement leurs patients, et presque toutes (96 %) conviennent qu'elles ont besoin de plus de temps, de ressources et de formation pour prendre soin d'eux pleinement. Selon le sondage :

71 % des infirmières ont besoin de passer plus de temps avec leurs patients

ont besoin de passer plus de temps avec leurs patients 56 % estiment avoir besoin de plus de temps à consacrer à l'apprentissage et à la formation

estiment avoir besoin de plus de temps à consacrer à l'apprentissage et à la formation 51 % estiment qu'à l'heure actuelle, elles n'ont pas les ressources à consacrer directement aux patients qui seraient nécessaires pour prendre soin d'eux le plus efficacement possible

En outre, bien que la plupart des infirmières (82 %) se sentent tout à fait à l'aise ou généralement à l'aise de parler à leurs patients des difficultés liées à leur état de santé actuel, 60 % indiquent qu'elles ne sont pas tout à fait à l'aise de le faire. Parmi celles qui ne sont pas tout à fait à l'aise, 47 % affirment que c'est parce qu'elles ne disposent pas du temps de qualité nécessaire pour le faire.

« Offrir des soins en tout temps » : un engagement à combler les lacunes en matière de soins

Convatec, une société mondiale de solutions et de technologies médicales, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle promesse et d'une nouvelle identité, « Offrir des soins en tout temps », qui reflète la transformation continue de l'entreprise visant à devenir une organisation davantage axée sur les soins, agile et responsable.

« Nous sommes à l'écoute et, surtout, nous apprenons, a ajouté Karim Bitar. Dans un secteur qui a toujours été résolument axé sur les produits, " Offrir des soins en tout temps " constitue un engagement envers les gens que nous servons et envers les patients, les proches aidants et les infirmières qui ont participé à ce sondage. Alors que nous continuons à concrétiser notre vision, qui consiste à mettre au point des solutions médicales novatrices et dignes de confiance pour améliorer les vies que nous touchons, nous savons que les besoins de nos patients et de nos fournisseurs de soins de santé continuent de changer, et nous devons changer avec eux. »

Dans le cadre de cette nouvelle promesse, Convatec s'engage à renforcer le soutien offert aux patients qui sont aux prises avec des problèmes de santé difficiles en élargissant les programmes de soutien comme me+, qui offre des outils éducatifs et guidés de rétablissement, des conseils et du soutien entre pairs aux personnes qui vivent avec des problèmes de santé à long terme.

Convatec se consacre également à travailler main dans la main avec les patients, les proches aidants et les professionnels de la santé pour contribuer à prévenir la stigmatisation. Convatec a récemment lancé sa première campagne « Healthy Bonds » (Des liens sains), visant à célébrer, soutenir et autonomiser les personnes qui font partie de la communauté des stomies, qui sont souvent confrontées à la stigmatisation, en racontant comment elles profitent pleinement la vie avec une stomie.

Parallèlement, Convatec est fermement déterminée à alléger le fardeau des fournisseurs de soins de santé en offrant des ressources éducatives et une aide supplémentaire par l'entremise de programmes comme la Convatec Academy of Professional Education, qui vise à soutenir la formation continue des professionnels de la santé. Le programme a déjà mobilisé plus de 300 000 professionnels de la santé partout dans le monde au cours de la dernière année.

Convatec reconnaît aussi que le temps des infirmières et des professionnels de la santé est précieux. En vue d'alléger le fardeau des fournisseurs de soins de santé, Convatec a lancé une nouvelle application de solutions destinée aux infirmières , qui leur permet de choisir et de recommander plus facilement les meilleurs produits de stomie pour leurs patients, tout en offrant à ces derniers un guichet unique pratique pour exécuter leurs ordonnances, obtenir des conseils et prévoir une consultation avec une infirmière.

Depuis 1964, Convatec soutient des patients qui ont des besoins en lien avec la gestion de problèmes de santé de longue durée et occupe une position de chef de file sur les marchés des soins avancés des plaies, des stomies et des soins par perfusion. L'engagement visant à « Offrir des soins en tout temps » constitue une nouvelle étape emballante de l'histoire de Convatec, ainsi qu'une promesse de contribuer à offrir aux patients et aux fournisseurs de soins de santé le soutien dont ils ont besoin.

À propos du sondage

Le sondage auprès des infirmières de Convatec a été mené par Wakefield Research auprès de 200 infirmières américaines traitant des patients au moyen de soins de plaies, de soins de continence, de soins de stomie et de traitements par perfusion, entre le 5 avril et le 17 avril 2022. Ce sondage est pondéré pour assurer une représentation exacte des infirmières américaines.

Le sondage auprès des patients et des proches aidants de Convatec a été mené par Wakefield Research auprès de 200 patients qui ont reçu des soins de plaie, des soins de continence, des soins de stomie, des traitements par perfusion, ou leurs proches aidants, entre le 5 avril et le 17 avril 2022, au moyen d'une invitation par courriel et d'un sondage en ligne.

Convatec Group Plc

Mettre au point des solutions médicales dignes de confiance pour améliorer les vies que nous touchons : Convatec est une société mondiale de produits et de technologies médicaux cotée à l'indice FTSE 250. Elle se concentre sur l'élaboration de solutions destinées à la gestion des maladies chroniques et occupe une position de chef de file en matière de soins avancés des plaies, de soins de stomie, de continence et de soins intensifs, ainsi que de soins par perfusion. En 2021, les revenus du Groupe s'élevaient à plus de 2 milliards de dollars. Grâce à environ 10 000 collègues, nous fournissons nos produits et services dans plus de 100 pays et nous sommes unis par la promesse d'offrir des soins en tout temps. Nos produits fournissent une gamme d'avantages, qui vont de la prévention des infections et de la protection de la peau à risque, à l'amélioration des résultats pour les patients et à la réduction des coûts des soins. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Convatec, consultez le site http://www.convatecgroup.com .

1 Patients qui reçoivent des soins de plaie, de continence ou de stomie, des traitements par perfusion, ou leurs proches aidants, et infirmières qui traitent les patients au moyen de soins de plaies, de soins de continence, de soins de stomie ou de traitements par perfusion. États-Unis seulement.

