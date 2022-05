Investissements de 951 millions $ sur trois ans - Un plan pour une modernisation technologique de notre système de santé et de services sociaux





QUÉBEC, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, dévoile aujourd'hui le Plan de modernisation technologique 2022-2025 du réseau de la santé et des services sociaux, qui représente un investissement de 951 millions $ sur trois ans.

Ce plan de modernisation constitue l'une des quatre fondations du Plan santé. La modernisation du système de santé doit d'abord passer par une modernisation de ses infrastructures pour soutenir la transformation numérique du réseau et protéger les données des citoyens. Ainsi, des investissements de 292,5 millions $ sur trois ans sont prévus pour optimiser le réseau de télécommunication, rehausser la cybersécurité et prendre le virage vers l'infonuagique.

Une profonde transformation de l'architecture technologique du réseau est aussi prévue afin d'améliorer les services et d'optimiser les processus cliniques et administratifs. À l'aide d'un financement de 421,1 millions $, des projets nationaux structurants seront déployés sur les trois prochaines années, notamment le Dossier de santé numérique (DSN), le Système d'information en finances, approvisionnements et ressources humaines, des tableaux de bord de gestion pour suivre la performance du réseau et d'autres projets prioritaires en matière d'accès aux services. Une approche graduelle sera privilégiée pour mieux gérer les risques.

Les outils technologiques locaux des établissements doivent aussi être modernisés afin de réduire la pression sur le personnel et d'améliorer la performance du réseau en matière d'accessibilité des services aux citoyens. Des investissements de 237,9 millions $ sur trois ans sont prévus pour faciliter la transition numérique des établissements et éliminer des tâches manuelles ou des dossiers papier au moyen des nouvelles technologies.

Ce vaste chantier de modernisation est déjà en déploiement afin de générer des gains rapides pour les professionnels de la santé et les Québécois et Québécoises. Ainsi, c'est 320,3 millions $ qui seront investis dès l'année 2022-2023, dont 201,2 millions $ pour des projets locaux de modernisation dans chaque établissement. Ces projets seront par ailleurs assortis d'indicateurs d'impact sur la qualité des services aux citoyens et sur la diminution de la pression sur le personnel.

« Ce plan de modernisation technologique du système de santé et de services sociaux constitue une étape décisive dans nos efforts pour réellement changer en profondeur notre réseau et améliorer de manière durable l'expérience de soins des Québécoises et des Québécois. C'est d'ailleurs l'une des quatre fondations de notre Plan santé. Pour effectuer les changements nécessaires pour améliorer notre réseau, on doit d'abord agir sur ses fondations. Nous sommes très fiers de vous en présenter aujourd'hui les grandes lignes, de même que les investissements considérables qui en appuient la concrétisation pour les trois prochaines années. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je me réjouis de cet appui massif à l'évolution technologique de notre réseau de santé et de services sociaux. De tels travaux auront un effet majeur sur l'accessibilité et la qualité des services offerts, et ce, pour l'ensemble des clientèles, incluant les plus vulnérables, dont le mieux-être constitue une de nos priorités. Ultimement, chaque citoyen bénéficiera de cette modernisation et en verra les effets quotidiens, tout en étant à la fois mieux informé de son état de santé et davantage en mesure de participer à la qualité de son expérience au sein de réseau. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Le montant de 951 millions $ se compose de 546 millions $ en investissement capitalisable prévu au Plan québécois des infrastructures, secteur ressources informationnelles, et 405 millions $ de rehaussement de budget de fonctionnement.

Pour en savoir davantage sur le plan de modernisation technologique, il est possible de consulter la salle de presse du ministère de la Santé et des Services sociaux.

