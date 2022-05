Avis aux médias - Plus de 350 acteurs de l'enseignement supérieur échangeront sur les transformations, innovations et enjeux numériques pour préparer l'avenir au Québec





26 et 27 mai 2022, à HEC Montréal

MONTRÉAL, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - HEC Montréal informe les représentantes et représentants des médias de la tenue des Journées du numérique en enseignement supérieur, les 26 et 27 mai 2022, à son édifice Côte-Sainte-Catherine ou à distance.

À cette occasion, plus de 350 participantes et participants issus de collèges, cégeps et universités à travers le Québec et d'ailleurs - gestionnaires, corps professoral, équipes de recherche, conseillères et conseillers pédagogiques-, échangeront sur les transformations, innovations et enjeux en matière d'apprentissage et d'enseignement numériques.

Plusieurs résultats de recherches concernant l'enseignement comodal, l'apprentissage à distance, la réalité virtuelle et d'autres outils numériques seront notamment dévoilés.

Favoriser la transformation et encourager les innovations

Plus de deux ans après le début de la pandémie, il est essentiel de prendre le temps de partager les connaissances et expériences pour préparer collectivement l'avenir et favoriser la transformation de l'enseignement supérieur à petite et à grande échelles.

Ces journées s'inscrivent aussi dans le cadre du Plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur 2018-2023. Elles sont organisées par HEC Montréal, avec le soutien financier du gouvernement du Québec et en collaboration avec la Fédération des cégeps, l'Université TÉLUQ, Polytechnique Montréal, l'Université du Québec, l'Université Laval et les universités de Montréal et de Sherbrooke.

Informations pratiques

Quoi? Journées du numérique en enseignement supérieur

Journées du numérique en enseignement supérieur Quand? Jeudi 26 mai 2022, de 9 h à 16 h 30, et vendredi 27 mai 2022, de 9 h à 12 h 30

Jeudi 26 mai 2022, de 9 h à 16 h 30, et vendredi 27 mai 2022, de 9 h à 12 h 30 Où? En présentiel à l'édifice Côte- Sainte-Catherine de HEC Montréal - 3000, chemin de la Côte- Sainte-Catherine , Montréal - ou à distance (communiquer avec Émilie Novales pour obtenir le lien)

En présentiel à l'édifice Côte- de HEC Montréal - 3000, chemin de la Côte- , Montréal - à distance (communiquer avec Émilie Novales pour obtenir le lien) Comment? En français avec traduction simultanée vers l'anglais

En français avec traduction simultanée vers l'anglais En savoir plus sur l'événement

Extraits du programme

Plus de 30 présentations - voir tout le programme

Jeudi 26 mai 2022

9 h Mot de bienvenue - présentation de Federico Pasin, directeur de HEC Montréal et hôte de la conférence, et allocution de Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur.



10 h à 10 h 40 Apprentissage à distance et numérique au Québec : résultats de l'enquête 2021 de l'Association canadienne de recherche sur la formation en ligne



11 h à 11 h 40 « La pandémie, puis après... » - rétrospective prospective de l'évolution des pratiques d'enseignement et d'apprentissage

Vingt-neuf conférences thématiques en simultané, dont :

13 h à 14 h 35 Recherche collaborative sur l'intégration de la réalité virtuelle en sciences au postsecondaire



13 h à 14 h 35 Minimiser l'anxiété reliée aux technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement

Vendredi 27 mai 2022

9 h 45 à 11 h 15 Ateliers participatifs sur les défis de l'avenir



11 h 30 à 12 h 25 Panel de conclusion des ateliers avec mot de la fin par Marc-André Thivierge, sous-ministre adjoint, Développement et soutien des réseaux, ministère de l'Enseignement supérieur

