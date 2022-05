En 2021, BDO Canada a soutenu des transactions d'une valeur totalisant plus de 16 milliards de dollars sur le marché





TORONTO, 18 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La valeur mondiale des transactions de fusions-acquisitions a connu une forte croissance, étant passée de 3,7 milliards de dollars en 2020 à 5,3 milliards de dollars en 2021. Cela comprend des transactions de plus de 1 milliard de dollars réalisées par des investisseurs financiers, y compris des régimes de retraite, des fonds souverains, des sociétés de capital-investissement, des fonds spéculatifs et des investisseurs en capital-risque.



Au Canada, le marché des transactions est aussi en pleine ébullition, ce qui se traduit par une demande accrue en services-conseils en matière de fusions-acquisitions et de mobilisation de capitaux dans le cadre d'investissements de capitaux privés dans les catégories d'actifs suivantes : capital-investissement, partenariats public-privé, immobilier et créances privées.



En 2021, le cabinet de services en certification, en comptabilité et en fiscalité ainsi que de services-conseils BDO Canada a soutenu plus de 150 transactions dont la valeur combinée s'est élevée à plus de 16 milliards de dollars. Parmi ces transactions, celles en lien avec les capitaux privés représentaient plus de 70 % des projets, alors que les marchés financiers canadiens se redressaient de façon importante en 2020 après une année sous le signe de l'instabilité causée par la pandémie.

Le chef national des Services en fusions-acquisitions et marchés financiers de BDO Canada, Michael Morrow, dit : « L'année 2021 a été forte pour les investisseurs comme pour les vendeurs. De très importantes transactions ont été soutenues par le plus grand transfert de patrimoine, toujours en cours, de l'histoire au Canada, des taux d'intérêt bas record et un retour solide des investisseurs institutionnels sur les marchés financiers. Notre expérience en matière de transactions nous a donné la capacité d'offrir nos services sur le dynamique marché canadien en 2021 à des niveaux jamais vus avant la crise financière mondiale. Nous avons observé des valeurs et des volumes de transactions exceptionnels dans tous les secteurs, y compris ceux des partenariats public-privé, des technologies, des sciences de la vie et de la fabrication, qui affichent la plus forte croissance en matière de fusions-acquisitions pour BDO. »

Voici les transactions les plus importantes dans le cadre desquelles BDO a agi à titre de conseiller :

CPC Pumps L'année dernière, les membres de l'équipe des Services en fusions-acquisitions et marchés financiers de BDO Canada ont agi à titre de conseillers financiers exclusifs de CPC Pumps et aidé les propriétaires à se dessaisir de leur entreprise, qui a été acquise par Atlas Copco. Atlas Copco est une multinationale suisse qui fabrique des outils et de l'équipement industriels. Elle ajoutera CPC Pumps à sa division Gas and Process.

Société québécoise des infrastructures (« SQI ») et Pomerleau Capital L'équipe Évaluations et modèles de BDO Canada a procédé à la révision des modèles financiers du projet SQI pour la construction de quatre écoles. Le client de BDO, Pomerleau Capital, a finalement été choisi comme soumissionnaire privilégié pour le projet.

Le reste de l'année semble prometteur et BDO Canada s'attend à ce que le nombre de transactions continue d'être élevé, alimenté par une croissance économique forte sur le marché canadien, un accès à des liquidités record et une population vieillissante. Même si les marchés publics ont été très instables ces derniers temps en raison d'un certain nombre de facteurs comme la perturbation des chaînes d'approvisionnement, l'augmentation de l'inflation et des taux d'intérêt, les risques géopolitiques et la pénurie de main-d'oeuvre, les fusions et acquisitions ainsi que les évaluations du marché intermédiaire au Canada devraient rester relativement stables pendant cette période. BDO s'était préparé à tout cela en investissant dans ses capitaux privés et en faisant croître ses activités dans le secteur des capitaux privés.

Le chef du groupe spécialisé en capital-investissement et des services de contrôle diligent sur le plan des finances, Sunil Sharma, confirme que « nous continuons à agrandir et à développer nos services en matière de capital privé, avec plus de quatre-vingts embauches en 2021, tout en répondant aux besoins de nos clients en leur fournissant des conseils de pointe ainsi que des services et une expertise de grande qualité. Notre équipe des services en matière de capital privé a aussi accueilli dix nouveaux associés en 2021 pour aider les investisseurs institutionnels dans le cadre de leurs placements de portefeuille. L'environnement des transactions est encore très actif cette année et nous constatons, notamment, un fort afflux de projets dans notre secteur. »

