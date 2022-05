Proposition de frais pour moderniser le recouvrement des frais en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact - aide financière disponible

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population que la remise à l'eau de tous les saumons pêchés sera obligatoire à compter de la saison 2022 sur la rivière Petit-Saguenay ainsi que sur la rivière du Portage, dans les régions...

En raison du pourcentage exceptionnellement élevé de mortalité hivernale des colonies d'abeilles cette année, Les Apiculteurs et Apicultrices du Québec (AADQ) et l'Union des producteurs agricoles (UPA) demandent aux gouvernements du Québec et du...