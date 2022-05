Investissements records de 10,6 M$ auprès de 13 entreprises par les Fonds régionaux de solidarité FTQ Bas-St-Laurent en 2021-2022





La moitié des dossiers au cours des 5 dernières années pour appuyer la relève des PME de la région

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les Fonds régionaux de solidarité FTQ Bas-St-Laurent (FRS) ont connu un exercice record en 2021-2022 grâce à des investissements de 10,6 millions de dollars dans 13 entreprises de la région. Depuis l'exercice 2017-2018, les FRS Bas-Saint-Laurent ont ainsi quadruplé leur niveau d'investissement. Au cours de cette période, plus de la moitié des dossiers d'investissements ont été effectués pour appuyer la reprise d'entreprise.

Ce bilan est fait alors que Janie C. Béïque, la présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ, complètera sa visite de la région du Bas-Saint-Laurent, aujourd'hui, lors d'un dîner-conférence organisé par le Centre des dirigeants d'entreprises (CDE). Elle sera accompagnée de Luc Pinard, président-directeur général des Fonds régionaux de solidarité FTQ, et de David Lord, vice-président régional des FRS du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie--Îles-de-la-Madeline.

« Il y a 25 ans, le Fonds de solidarité FTQ créait le réseau des Fonds régionaux pour se rapprocher autant des entreprises que des communautés dans toutes les régions du Québec. Le bilan de la dernière année au Bas-St-Laurent illustre l'importance que les gens d'ici soient servis par des gens d'ici, puisqu'ils connaissent mieux que personne la réalité économique sur le terrain », a déclaré Mme Béïque.

« La relève des PME est un enjeu grandissant pour l'économie du Québec et de toutes ses régions. Les Fonds régionaux de solidarité FTQ en ont fait une priorité. Je me réjouis de voir que plus de la moitié des dossiers d'investissements des FRS Bas-St-Laurent au cours des cinq dernières années ont appuyé la relève, permettant à des entreprises d'ici de continuer leur croissance en tant qu'entreprise d'ici ! », a poursuivi M. Pinard.

« Malgré les défis au cours des deux dernières années, les dirigeants des entreprises partenaires des FRS Bas-St-Laurent n'ont pas baissé les bras. Ils ont continué leurs projets de croissance, ce qui nous a permis de boucler une année record alors que nous marquons notre 25e anniversaire. Je tiens à souligner le travail des employés des FRS Bas-St-Laurent, de même que les membres de notre conseil d'administration qui proviennent tous de notre belle région ! Finalement, je remercie nos entreprises partenaires comme Bois BSL, Fabrication Pro Armature, Utopie MFG et toutes les autres qui nous ont fait confiance au cours de la dernière année pour les appuyer dans leur croissance des prochaines années ! », a souligné M. Lord.

À propos des Fonds régionaux de solidarité FTQ

Faisant partie du réseau du Fonds de solidarité FTQ, les Fonds régionaux de solidarité FTQ participent au développement économique de chacune des régions du Québec grâce à l'épargne de 734 580 Québécois. Depuis leur création en 1996, les Fonds régionaux ont investi 1,15 milliard de dollars dans plus de 1 500 entreprises. À travers ces investissements, ils ont appuyé près de 55 500 emplois.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 734 580 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 18,3 milliards de dollars au 30 novembre 2021, le Fonds appuyait plus de 3 400 entreprises partenaires et plus de 247 000 emplois.

