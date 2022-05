Arasan annonce sa dernière IP MIPI RFFE(SM) conforme à la version MIPI RFFE(SM) v3.0





SAN JOSE, Californie, 18 mai 2022 /PRNewswire/ -- Arasan Chip Systems, le principal fournisseur de solutions Total IPTM pour le marché des systèmes sur puce (SoC) d'aujourd'hui, annonce la disponibilité immédiate de son MIPI RFFE 3.0SM Host IP et son Device core IP à haute performance et à faible consommation d'énergie, éprouvé sur le silicium, pour l'industrie mobile.

La solution MIPI RFFE 3.0SM Total IPTM d'Arasan fonctionne à la vitesse relativement élevée de 52 Mhz et présente des fonctions de déclenchement améliorées telles que les déclencheurs temporisés qui permettent un contrôle plus précis et synchronisé des configurations d'agrégation de porteurs multiples, les déclencheurs mappables qui permettent de remapper des groupes de fonctions de contrôle, et les déclencheurs étendus qui augmentent le nombre de déclencheurs uniques disponibles dans le système de contrôle RF et s'adaptent aux architectures radio de plus en plus complexes. Il dispose également d'une fonctionnalité permettant de synchroniser et de planifier les modifications des paramètres des registres, que ce soit au sein d'un appareil ou entre plusieurs appareils.

Comme les smartphones et les tablettes ont entraîné les individus à s'attendre à un accès rapide à toutes les informations qu'ils désirent, à tout moment et depuis n'importe quel endroit, les technologies de réseaux sans fil rapides comme la 5G et le LTE aident à répondre à cette attente. La solution Total IP d'Arasan pour MIPI RFFE 3.0SM est conçue pour permettre une précision de synchronisation plus étroite et des latences plus faibles dont les fabricants ont besoin aujourd'hui pour accélérer le déploiement mondial de la 5G. Elle est conçue pour fournir l'interface RFFE pour tous les dispositifs frontaux courants, comme les amplificateurs de puissance, les amplificateurs à faible bruit, les filtres, les commutateurs, les modules de gestion de la puissance et les capteurs d'antenne. Ces dispositifs peuvent résider dans la même puce ou dans des puces distinctes.

La solution Mobile IP d'Arasan pour MIPI comprend également un portefeuille complet de MIPI CSISM IP, DSISM IP, C-PHYSM IP et D-PHYSM IP sur des noeuds allant jusqu'à 5 nm.

À propos d'Arasan

Arasan Chip Systems, membre contributeur de l'association MIPI depuis 2005, est l'un des principaux fournisseurs d'IP pour le stockage mobile et les interfaces de connectivité mobile avec plus d'un milliard de puces livrées avec notre MIPI IP. Les solutions Total IP de haute qualité et éprouvées sur silicium d'Arasan comprennent l'IP numérique, l'IP PHY AMS, l'IP de vérification, le HDK et les logiciels. Arasan dispose d'un portefeuille de produits ciblé ciblant les SoC mobiles. Le terme mobile a évolué au cours de nos deux décennies d'histoire pour inclure tout ce qui est mobile, en commençant par les PDA au milieu des années 90 jusqu'aux automobiles, drones et IoT d'aujourd'hui. Arasan est à la pointe de cette évolution du « Mobile » avec son IP basé sur des standards au coeur des SoC Mobiles.

