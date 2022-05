Huawei Enterprise d'Europe centrale et orientale et de la région nordique organisera l'ICT Roadshow 2022 pour accélérer la transformation numérique en Europe





VARSOVIE, Pologne, 18 mai 2022 /PRNewswire/ -- Cette année, Huawei Enterprise d'Europe centrale et orientale et de la région nordique a annoncé son intention d'organiser le ICT Roadshow 2022, qui a pour thème « transitons ensemble vers une nouvelle valeur numérique. » Le Huawei Enterprise Roadshow parcourra les pays d'Europe centrale et orientale et d'Europe nordique pour rencontrer des clients, des partenaires, des médias et des partenaires du secteur. Entre mai et septembre 2022, la tournée européenne passera par la Pologne, la Norvège, la Suède, la Finlande, la Bulgarie, la Grèce, la Turquie, la Roumanie, la Serbie, l'Autriche, la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie.

Les participants à cette tournée découvriront les derniers produits de Huawei, tels que les solutions de réseaux de campus, qui sont idéales pour créer un réseau de campus intelligent entièrement sans fil, les centres de données complets et les solutions cloud de Huawei, qui fournissent des services cloud stables et fiables. Huawei présentera également des solutions de pointe pour les secteurs de l'éducation, de l'administration en ligne, de la finance, des fournisseurs de services Internet et de l'énergie électrique. L'événement offre également la possibilité d'échanger des points de vue avec l'équipe d'experts de Huawei et d'essayer directement les produits Huawei.

Huawei estime que la technologie ne doit pas s'opposer à la nature. Elle devrait plutôt aider la nature à prospérer et réduire l'impact des activités humaines sur la planète. Au cours de la tournée, plusieurs projets menés avec de nombreux partenaires pour protéger les écosystèmes naturels dans le monde entier à l'aide de la technologie numérique seront également présentés. Ces projets sont mis en oeuvre dans toute l'Europe dans le cadre de l'initiative d'inclusion numérique à long terme de Huawei, TECH4ALL, lancée en 2019, et ils ont déjà un impact bénéfique sur la biodiversité.

« Cet événement vise à présenter les produits et solutions clés nécessaires pour poursuivre le processus de transformation. Nous souhaitons favoriser les discussions ouvertes, partager nos connaissances et montrer à chacun ce que sera l'avenir. Huawei soutient activement la croissance des communautés et des entreprises locales », a déclaré Willi Song, président de la division Europe centrale et orientale et région nordique de Huawei Enterprise Business Group.

Depuis plus de onze ans, Huawei vise à développer les talents locaux et à promouvoir une meilleure compréhension et un plus grand intérêt pour le secteur des TIC (technologies de l'information et de la communication). La Huawei ICT Academy est un projet de partenariat entre Huawei et des universités du monde entier depuis 2020. Grâce à ce projet, les professionnels et les étudiants en TIC obtiennent les qualifications et les compétences professionnelles nécessaires. « Jusqu'en 2021, en Europe centrale et orientale et dans la région nordique, Huawei a coopéré avec plus de 60 universités et formé plus de 3 000 étudiants. Par ailleurs, plus de 11 000 personnes ont été certifiées par Huawei », a indiqué Willi Song.

Il a ajouté que Huawei avait annoncé son intention de développer davantage les initiatives de formation des talents numériques. Huawei s'engage à développer davantage de talents dans le domaine des TIC par le biais de plusieurs programmes, dont Seeds for the Future. À la fin de l'année 2021, en Europe centrale et orientale et dans la région nordique, grâce à des partenariats universitaires et à des actions de sensibilisation, 1 688 étudiants (420 étudiants 2021) de 26 pays avaient suivi ce programme. Avec le programme de contribution sociale One Thousand Dreams et le SmartBus, un projet de formation numérique mobile, Huawei souhaite faire connaître à plus de personnes les avantages des technologies numériques et leur permettre d'accéder aux connaissances numériques et de les utiliser.

Au cours des onze dernières années, Huawei a aidé des clients de divers secteurs. À l'avenir, Huawei Enterprise continuera à travailler avec ses partenaires pour permettre la transformation numérique de ses clients, gouvernements et entreprises.

Pour plus d'informations sur le Huawei Enterprise ICT Roadshow 2022, veuillez consulter le site : https://e.huawei.com/se/special_topic/event/2022q1/2022-CEE-Roadshow

