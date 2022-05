SPÉCIFICATION SD 9- NOUVELLES OPPORTUNITÉS POUR LES CARTES MÉMOIRE SD EN TANT QUE MÉMOIRE SEMI-EMBARQUÉE





La SD Association (SDA) a annoncé aujourd'hui trois nouvelles fonctions de sécurité avancées dans la nouvelle spécification SD 9 : Bootable, Stockage et relecture protégés par le Trusted Computing Group (TCG), Mémoire authentifiée avec Bloc mémoire protégé contre la relecture (RPMB). Le SD 9 permet aux fabricant d'utiliser une carte mémoire SD pour répondre à leurs besoins de mémoire et de stockage et rend plus facile les futures réparations ou mises à niveau des appareils, en améliorant la sécurité dans les applications où les cartes sont étroitement intégrées à des hôtes spécifiques.

Le SD 9 définit des capacités de Démarrage Rapide (Fast Boot) et de Démarrage Sécurisé (Secure Boot) qui permettent aux cartes de stocker le code d'amorçage d'un appareil, avec un processus simple et rapide pour le chargement ainsi que des méthodes sécurisées pour les futures mises à jour du code d'amorçage. Le SD 9 ajoute le stockage sécurisé par le TCG en ajoutant la fonctionnalité d'auto-chiffrement du lecteur. La spécification définit le RPMB en tant que mémoire cachée sécurisée accessible uniquement via un processus d'authentification sécurisée, tout en fournissant également un processus sécurisé de mise à jour du code de démarrage, ainsi que des mécanismes de protection pour l'écriture et la relecture.

Les nouvelles capacités du SD 9 sont idéales pour des appareils tels que les Chromebooktm, les tablettes, les drones, les caméras de télésurveillance, les dashcams, les consoles de jeux, les casques/lunettes de réalité virtuelle, les petits modules d'Internet des Objets (IoT) et les dispositifs médicaux portables, pour n'en citer que quelques-uns. Le SD 9 permet également aux fabricants de se conformer aux nouvelles exigences relatives au droit à la réparation et simplifie les processus de réparation et de mises à niveau des appareils installés dans des emplacements sans connectivité Internet.

« Les cartes-mémoire SD sont un choix incontournable pour la mémoire comme pour le stockage car elles peuvent démarrer les appareils, offrir une performance de niveau SSD et simplifier les réparations et mises à niveau » a déclaré Hiroyuki Sakamoto, président de la SDA. « La spécifications SD 9 offre aux fabricants de produits un large éventail de choix pour définir les exigences de mémoire et de stockage de leurs appareils. »

Les fonctions optionnelles définies dans le SD 9 sont applicables aux cartes mémoire microSD et celles de taille standard. Ces fonctionnalités sont applicables à tous les types de capacité, des cartes mémoires SD aux cartes SDUC qui arriveront bientôt sur le marché. Qui plus est, ces fonctionnalités seront prises en charge par le SD Express, capable de fournir des taux de transfert allant jusqu'à 4Go/sec pour les SSD.

La SDA a préparé un livre blanc qui fournit une description plus détaillée de ces nouvelles fonctionnalités importantes définies par le SD9 pour les cartes mémoire SD.

La SD Association est un écosystème mondial de près de 800 entreprises technologiques chargé d'établir des normes SD interopérables. L'Association encourage le développement de produits électroniques de consommation courante, de communication sans fil, d'imagerie numérique et de mise en réseau qui utilisent la technologie SD leader du marché. La norme SD est le choix numéro un des consommateurs?; elle a gagné plus de 80 % du marché des cartes mémoire grâce à son interopérabilité fiable et à son format facile à utiliser. À l'heure actuelle, de nombreux smartphones, tablettes, drones, appareils IoT, téléviseurs HD, lecteurs audio, systèmes automobiles, ordinateurs, appareils photo et caméras vidéo numériques proposent une interopérabilité SD. Pour plus d'informations sur la SDA ou pour rejoindre l'Association, veuillez visiter son site Web à l'adresse https://www.sdcard.org.

