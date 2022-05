Appel à toutes les personnes passionnées, curieuses et créatives : Bureau en Gros lance une campagne d'embauche nationale





Plus de 1000 associés seront embauchés dans tout le pays pour des postes saisonniers, à temps partiel et à temps plein pour que la rentrée soit un moment extraordinaire

RICHMOND HILL, ON, le 18 mai 2022 /CNW/ - Bureau en Gros, l'Entreprise du travail et de l'apprentissage, a lancé une campagne d'embauche nationale pour pourvoir plus de 1000 postes en magasin, dans la chaîne d'approvisionnement, les centres d'appels, les équipes de vente, les centres de production et de technologie, ainsi que dans ses bureaux. Tous les postes à pourvoir sont affichés sur carrieres.bureauengros.ca et des entrevues sont offertes en personne et de façon virtuelle à différents emplacements.

« La période de la rentrée des classes est le moment de l'année le plus stimulant pour les associés de Bureau en Gros alors que nous établissons des relations avec nos clients pour leur permettre de réussir et pour les inspirer pendant les prochains mois » dit Wanda Walkden, cheffe des ressources humaines et des communications, Staples Canada/Bureau en Gros. « Nous nous efforçons de recruter les meilleurs talents pour inspirer nos clients et nos communautés, tout en aidant nos associés à se perfectionner et à s'épanouir. »

Bureau en Gros emploie plus de 11 000 associés au Canada dans une variété de postes et d'emplacements. L'entreprise est présente dans toutes les provinces, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon. Tous les emplacements cherchent à pourvoir une multitude de postes.

En vous joignant à Bureau en Gros, vous pourrez profiter de nombreux avantages, y compris :

Soutien aux associés : Bureau en Gros offre de nombreux avantages en matière de mieux-être conçus pour soutenir le bien-être physique, mental et financier des associés. Cela comprend un programme d'aide aux employés et à leurs familles, des régimes d'épargne-retraite avec contribution de l'employeur, des primes de rendement, des rabais aux associés et plus encore.

Diversité, équité et inclusion : Bureau en Gros s'engage à créer un environnement de travail inclusif et diversifié où chaque associé peut apporter sa véritable personnalité. Les associés de Bureau en Gros peuvent adhérer à des groupes de ressources d'affaires; ce sont des groupes par les associés et pour les associés qui se concentrent sur des initiatives variées en matière de diversité, d'équité et d'inclusion par le biais de partenariats, de sensibilisation et d'éducation.

Possibilités d'apprentissage et de perfectionnement : Chez Bureau en Gros, l'apprentissage et le perfectionnement sont une priorité pour tous les associés grâce à de nombreuses occasions de formation entre les services, en plus de programmes de perfectionnement du leadership en place pour favoriser la croissance professionnelle.

Soutien à l'éducation : Chaque année, des bourses d'études sont remises dans le cadre du programme annuel de bourses d'études Bureau en Gros aux associés, ou à leurs enfants, qui poursuivent des études postsecondaires. L'entreprise offre aussi le remboursement des frais de scolarité pour les associés à temps plein qui poursuivent des études.

Pouvoir changer les choses : Chaque année, les associés de Bureau en Gros collaborent avec des organismes comme le Centre MAP et soutiennent des initiatives caritatives locales (par exemple, la collecte de fournitures scolaires pendant la rentrée des classes), dans la continuité de notre engagement envers les collectivités partout au Canada .

Les 300 magasins et la chaîne d'approvisionnement, les centres d'appels, les équipes de vente, les centres d'impression et de technologie, les emplacements de bureau dans tout le pays participent à la campagne d'embauche nationale; consultez carrieres.bureauengros.ca pour en savoir plus et pour trouver le poste idéal près de chez vous.

À propos de Staples Canada /Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, l'entreprise est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses 300 magasins et le site bureauengros.com. L'entreprise possède deux sous-marques qui soutiennent ses clients commerciaux, Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises, ainsi que six studios de travail partagé à Toronto, Kelowna, Oakville et Ottawa sous la bannière Staples Studio. Staples/Bureau en Gros est fière de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale, qui vise à s'attaquer aux inégalités dans les collectivités partout au Canada et à créer un avenir équitable pour tous. Visitez bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @BureauenGros sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

