Prévention de la criminalité - Près de 1,4 M$ en soutien aux organisations municipales et autochtones

QUÉBEC, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde 1 375 000 $ à 33 organisations municipales et autochtones pour les soutenir dans leurs actions en matière de prévention de la criminalité.

Cette aide financière est annoncée par la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault. Elle s'inscrit dans le cadre du Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité (PSM) du ministère de la Sécurité publique.

Le PSM offre de l'aide financière aux organisations qui souhaitent améliorer la sécurité de leur localité en mettant de l'avant des actions préventives. Plus spécifiquement, ce programme vise à contrecarrer l'émergence ou l'aggravation de problèmes en lien avec la criminalisation et la victimisation des personnes, les désordres et les incivilités, le sentiment de sécurité ainsi que l'appréciation des services à la population, et ce, tant chez les jeunes que chez les adultes.

L'enveloppe accordée au programme pour 2021-2022 inclut également une aide financière de 50 000 $ pour le Centre international de prévention de la criminalité (CIPC). Le soutien obtenu permet à cet organisme d'offrir un accompagnement technique aux organismes municipaux et autochtones engagés dans l'élaboration d'un diagnostic local de sécurité et de les accompagner dans l'élaboration de leur plan d'action en prévention de la criminalité.

« La prévention de la criminalité est une priorité pour votre gouvernement. Les projets soutenus grâce à ce programme permettent d'agir auprès de différentes clientèles et rappellent que chaque geste posé pour prévenir un acte criminel contribue à améliorer l'ensemble du tissu social d'une communauté. Les organisations municipales et les conseils de bande sont des alliés précieux à ce chapitre, en raison notamment de leur connaissance approfondie des besoins et des réalités de leur population. Je les remercie de leur contribution. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

L'enveloppe accordée pour 2021-2022 totalise 1 375 000 $.

Les 33 organisations bénéficiaires participent au PSM depuis 2019-2020.

Une somme de 50 000 $ est aussi accordée au CIPC afin d'offrir de l'encadrement et un accompagnement technique aux organismes municipaux et autochtones engagés dans le programme.

L'exercice financier 2021-2022 représente la dernière année de financement pour la cohorte de projets 2019-2022. Un nouvel appel de projets aura lieu en 2022-2023.

Pour en savoir davantage sur le PSM ou pour consulter la liste de toutes les organisations subventionnées au Québec, rendez-vous sur la page du PSM.

