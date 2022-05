Requalification du 4500, rue Hochelaga : lancement d'une consultation dans l'arrondissement de Mercier--Hochelaga-Maisonneuve





MONTRÉAL, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) lance aujourd'hui la consultation sur le projet immobilier situé au 4500, rue Hochelaga. La consultation porte sur la transformation du site, qui requiert l'adoption d'un règlement qui permettrait la démolition du bâtiment commercial et la construction de plusieurs bâtiments à usage mixte.

Le site d'environ 22 500 m2 comprendrait près de 1 000 unités d'habitation, incluant des logements sociaux, communautaires, abordables et familiaux, 4 000 m2 de superficie commerciale et 1 200 m2 d'équipements collectifs et ateliers d'artistes. Une grande place sera aussi donnée à la végétalisation et la piétonnisation des lieux. Le projet déroge à la règlementation d'urbanisme, notamment en ce qui a trait aux hauteurs autorisées, à la présence d'équipements sur les toits et à la densité de construction.

La consultation publique débutera avec la séance d'information, le jeudi 2 juin à 19 h, où on présentera la démarche de l'OCPM et les projets proposés par la Ville et le promoteur. Deux semaines plus tard, soit le 16 juin à 19 h, les citoyens seront invités à poser leurs questions en personne ou par téléphone aux représentants de la Ville et à ceux du promoteur.

En ligne, entre le 17 juin et le 18 août, sur le site Web de la consultation, la population sera invitée à répondre à des questions portant sur le règlement soumis à la consultation.

La partie de la consultation consacrée à l'audition des opinions des personnes qui désirent s'exprimer sur le projet débutera le 23 août. Pour s'y inscrire, contactez M. Gilles Vézina au 514 872-8510 avant le 18 août.

Toutes les séances publiques seront tenues en mode hybride, soit en personne et en virtuel. Ces rencontres se tiendront au CCSE Maisonneuve, ancien marché Maisonneuve, au 4375, rue Ontario Est, Montréal (entre les stations de métro Pie-IX et Viau) et seront diffusées en direct sur le site de l'OCPM et sur Facebook. Elles demeureront disponibles pour visionnement sur le site Web.

Toute l'information sur cette consultation est disponible sur le site Web de l'OCPM au ocpm.qc.ca/4500hochelaga et peut aussi se trouver à ses bureaux situés au 1550, rue Metcalfe, bureau 1414, Montréal.

À propos de l'Office de consultation publique de Montréal

L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), créé en septembre 2002 et inscrit à la Charte de la Ville de Montréal, est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Il est chargé de recueillir l'opinion des citoyens et des parties prenantes concernées sur divers sujets. Ses employés et commissaires ne sont ni des élus ni des employés municipaux et mènent les débats en toute neutralité.

Une consultation publique de l'OCPM permet la compréhension en profondeur d'un projet et de ses enjeux. Elle donne une voix à la communauté, offre une tribune pour poser des questions et recueille les points de vue afin de préparer des recommandations spécifiques pour la décision publique.

L'OCPM a également le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

