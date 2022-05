Félicitations à la promotion de 2022 : Rogers remet 350 Bourses d'études Ted Rogers à des jeunes partout au Canada pour les aider à atteindre leur plein potentiel





70 % des bourses d'études communautaires ont été décernées à des jeunes provenant de communautés en quête d'équité

Rogers et Arbres Canada planteront un arbre en l'honneur de chaque titulaire

Près de 8 millions de dollars en bourses d'études ont été remis à plus de 2 000 jeunes partout au Canada depuis la création du programme il y a six ans

TORONTO, 18 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Félicitations à la promotion de 2022! Hier soir, lors d'une célébration virtuelle, 350 jeunes Canadiens et Canadiennes et leurs familles ont eu toute une surprise lorsque Rogers Communications leur a annoncé qu'une Bourse d'études Ted Rogers leur était attribuée. Pour une sixième année, ces bourses aident les jeunes à surmonter les obstacles financiers aux études postsecondaires et sont attribuées en reconnaissance de leur leadership communautaire et de leur bénévolat.

« C'est une fierté pour nous d'investir dans ces jeunes travaillants et dévoués dont les idées et l'éducation permettront de renforcer notre pays pour les années à venir, a déclaré Tony Staffieri, président et chef de la direction de Rogers Communications. Rogers s'est engagée à aider les jeunes, en particulier ceux et celles des communautés en quête d'équité et mal desservies, à découvrir et à atteindre leur plein potentiel en contribuant à éliminer les obstacles financiers à l'éducation et en soutenant leurs rêves. »

Avec ses 18 partenaires communautaires, Rogers décerne chaque année des bourses communautaires renouvelables de 2 500 $ pour un maximum de quatre ans, ou de 10 000 $; tandis que des bourses d'admission uniques de 2 500 $ sont attribuées aux membres du personnel admissibles de Rogers ou à leurs personnes à charge, en mettant l'accent sur nos équipes de première ligne.

Collectivement, notre cohorte de 2022 fréquentera plus de 100 universités, collèges ou écoles de formation professionnelle au Canada à l'automne, représentant près de 140 communautés d'un océan à l'autre. Soixante-dix pour cent de l'ensemble des titulaires de la bourse appartiennent à des groupes en quête d'équité, notamment les communautés noires, autochtones et racisées, les personnes 2SLGBTQ+, les jeunes ayant un handicap et les jeunes femmes, et près de la moitié de ces personnes entament des études dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie ou des mathématiques.

À partir de cette année, afin d'appuyer davantage l'engagement continu de l'entreprise pour l'environnement et la prochaine génération, Rogers plantera, en partenariat avec Arbres Canada, un arbre en l'honneur de chaque bénéficiaire d'une bourse. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de notre programme de reconnaissance du personnel. Un arbre est planté chaque fois qu'un membre de l'équipe franchit une étape importante, protégeant ainsi la planète pour les prochaines générations.

Depuis le lancement des Bourses d'études Ted Rogers en 2017 en l'honneur du fondateur de l'entreprise, Rogers a investi près de 8 millions de dollars en bourses d'études pour plus de 2 000 jeunes partout au pays. Les études montrent que les jeunes de groupes en quête d'équité, de communautés éloignées et de ménages à faible revenu doivent faire face à des obstacles comme l'accessibilité financière, ce qui les empêche de poursuivre des études postsecondaires.

En plus des Bourses d'études Ted Rogers, OMNI Television offre un programme national de bourses d'études adressé aux étudiants et étudiantes de niveau postsecondaire visant une carrière en journalisme ethnique et dans une langue tierce, et Cityline offre une bourse d'études à l'intention des femmes issues des communautés noires, autochtones et racisées qui poursuivent une carrière dans le domaine des médias.

Pour en savoir plus sur le programme de Bourses d'études Ted Rogers, veuillez consulter : https://aproposde.rogers.com/notre-contribution/bourses-detudes-ted-rogers/

CITATIONS DE PARTENAIRES :

« Ces Bourses d'études Ted Rogers sont un exemple tangible de l'engagement continu de Rogers à créer de meilleures possibilités pour les étudiants et étudiantes autochtones. Le partenariat solide qui s'est développé avec Rogers et les nombreuses façons dont l'entreprise soutient Indspire est une source de fierté pour nous. Qu'il s'agisse de la promotion des prix Indspire ou de notre programme de bourses Bâtir un avenir meilleur, Rogers continue d'être un partenaire précieux pour apporter des changements positifs. Je tiens à féliciter les titulaires de Bourses d'études Ted Rogers et à souligner leurs réalisations. »

- Mike DeGagné, président et chef de la direction, Indspire

« Nous nous réjouissons des possibilités que les Bourses Ted Rogers offrent aux jeunes qui ont accès aux programmes et services de QMUNITY. Les jeunes queer et trans doivent faire face à de nombreux obstacles dus à la discrimination et à la marginalisation sociale en raison des identités auxquelles iels s'identifient et l'accès à l'enseignement supérieur leur permet de croître et d'apprendre d'une manière qui leur permettra d'entrer dans l'âge adulte de manière saine et de poursuivre leur influence positive dans leurs communautés. »

- Han Hugessen, spécialiste des programmes jeunesse, QMUNITY

« Repaires jeunesse du Canada (anciennement Clubs Garçons et Filles du Canada) a pour mission de créer des possibilités pour aider les jeunes à surmonter les obstacles. C'est avec fierté que nous travaillons avec Rogers pour célébrer les réalisations des jeunes de Repaires jeunesse du Canada et leur donner un coup de pouce financier qui les aidera à atteindre leurs objectifs d'études postsecondaires. Les titulaires des Bourses d'études Ted Rogers de cette année sont des leaders incroyables dans leurs clubs et leurs communautés et nous savons que leurs avenirs sont des plus prometteurs. »

- Owen Charters, président et chef de la direction, Repaires jeunesse du Canada

« La Jays Care Foundation s'engage à mettre en place un environnement équitable pour les jeunes partout au Canada. Une grande partie de ce travail consiste à offrir aux jeunes provenant de communautés défavorisées la possibilité de poursuivre des études sans obstacle. La Jays Care ne pourrait pas y parvenir sans le soutien des Bourses d'études Ted Rogers, qui permettent à un bon nombre de nos jeunes de réaliser leurs rêves et d'atteindre leur plein potentiel. Nous souhaitons à nos bénéficiaires la meilleure des chances dans leurs projets et nous les remercions d'être des leaders incroyables. »

- Matthew Judd, directeur principal, Programmes nationaux, Jays Care Foundation

« Chaque année, les Bourses d'études Ted Rogers reconnaissent et investissent dans de jeunes étudiant et étudiantes à l'avenir brillant provenant des communautés de la Toronto Community Housing Corporation. Cet investissement permet aux jeunes d'atteindre des objectifs éducatifs, de s'épanouir sur le plan personnel et de prendre une longueur d'avance sur leur réussite future. La TCHC tient à remercier Rogers pour son soutien continu à cet important programme de bourses d'études. »

- Jag Sharma, président et chef de la direction, Toronto Community Housing Corporation

« Intégration Jeunesse du Québec est fier d'être un partenaire communautaire du programme de bourse d'études Ted Rogers, et ce, depuis plusieurs années. Ces bourses d'études ont donné l'opportunité pour plusieurs jeunes participants de l'organisme, de poursuivre des études postsecondaires, et ont permis de concrétiser leurs projets et ainsi d'exprimer leur plein potentiel! Nous sommes extrêmement reconnaissants d'être associés à ce programme qui aide les jeunes adultes à mieux s'intégrer, à développer leur engagement social et à faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes! »

- Élodie Boisseau, Directrice générale de l'organisme Intégration Jeunesse du Québec

