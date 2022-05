La ferme agricole, en ville, pour tous! - s'installe au siège social de la SAQ





MONTRÉAL, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les terres du siège social de la Société des alcools du Québec (SAQ) à Montréal seront grandement bonifiées ce printemps avec l'arrivée de la Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve (CCHM) et sa Ferme agricole, en ville, pour tous! Sous le thème Le goût de potager, ce projet soutient la sécurité alimentaire, l'insertion socioprofessionnelle et l'économie sociale dans l'Est de Montréal.

Un projet d'envergure au bénéfice du plus grand nombre

Forte de son expertise croissante en agriculture urbaine, la CCHM exploitera sur les terrains de la SAQ un potager d'une superficie de 2230 m² ainsi qu'une serre de 530 m². Avec l'ajout d'une cinquantaine d'arbres fruitiers, en collaboration avec la SAQ et la Soverdi, le projet diversifiera l'offre de fruits et légumes pour les citoyens et citoyennes du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Quant au vignoble déjà sur place, il produira dorénavant des gelées et des jus.

Les fruits et légumes récoltés auront plusieurs usages; « Sur le plan communautaire, une grande partie des produits de la ferme sera remise aux clientèles vulnérables, grâce à l'implication des organismes partenaires. L'utilisation d'une partie des récoltes par la cafétéria des employés du siège social de la SAQ favorisera l'alimentation locale en circuit court. Et en achetant des paniers fermiers de saison, les employés de la SAQ supporteront financièrement les activités de sécurité alimentaire et d'insertion socioprofessionnelle de la CCHM. Grâce aux valeurs communes que nous partageons et aux conditions favorables mises de l'avant par la SAQ, ce projet rassembleur répond clairement aux besoins de la communauté. Tout le monde y gagne. », affirme Benoist de Peyrelongue, directeur général de la CCHM.

Dans le cadre de ce partenariat, la SAQ appuie financièrement le projet à hauteur de 50 000 $ sur 3 ans en plus de rendre disponible gratuitement les terrains adjacents à son siège social pour une durée de 5 ans.

« La SAQ est fière de s'associer à la CCHM pour faire une différence dans sa communauté et contribuer activement à des actions citoyennes durables dans le quartier. Ce partenariat nous permet de nous engager encore davantage dans l'aide alimentaire, notre cause d'entreprise, mais encore plus particulièrement auprès des gens de l'arrondissement » se réjouit Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction de la SAQ.

À propos de la Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve

La mission de la CCHM est de promouvoir une saine alimentation, de favoriser l'autonomie et de développer la capacité d'agir des personnes, en mettant l'économie au service du social. Depuis 5 ans, la CCHM pratique l'agriculture urbaine afin de contribuer de façon significative à la production et à l'approvisionnement local en fruits et légumes pour la communauté qu'elle dessert. La SAQ est le quatrième site de production agricole de la CCHM dans l'est de Montréal et d'autres viendront, ce qui devrait nous permettre d'ici 4 ans de produire 35 à 40 tonnes de fruits et légumes destinés à l'aide alimentaire. Un grand merci à tous ceux qui nous supportent dans ce projet.

Pour en savoir plus sur les projets de la Ferme agricole de la CCHM, visitez le site LACCHM.COM ainsi que nos pages Facebook et Linkedin.

À propos de la Société des alcools du Québec (SAQ)

Créée en 1921, la SAQ importe, distribue et commercialise une vaste sélection de vins, bières et spiritueux. Son réseau de vente est composé de 409 succursales et 429 agences situées partout au Québec, ainsi qu'un site transactionnel, le SAQ.com. Grâce à la passion et le savoir-faire de ses 7 000 employés, la SAQ offre aux Québécois un monde de découverte avec près de 44 000 produits provenant de 3 700 fournisseurs issus de 82 pays. En 2020-2021, la SAQ a remis plus de 1,9 G$ au Trésor québécois, appuyé plus de 250 organismes et événements, tout en s'assurant que ses opérations s'exercent dans le respect des communautés et de l'environnement.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site SAQ.COM , suivez-nous sur Twitter @LaSAQ_officiel ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn .

SOURCE Société des alcools du Québec - SAQ

Communiqué envoyé le 18 mai 2022 à 07:30 et diffusé par :