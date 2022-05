Fidelity Investments Canada lance le nouveau FNB indiciel Fidelity Métavers total et son fonds commun de placement





Le fonds vise à offrir aux investisseurs une nouvelle façon novatrice de faire fructifier leur patrimoine

TORONTO, le 18 mai 2022 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i., l'une des plus importantes sociétés de placement au Canada, a lancé aujourd'hui le FNB indiciel Fidelity Métavers total (le « FNB ») et son fonds commun de placement (« le Fonds FNB »).

« Chez Fidelity, nous sommes fiers d'offrir aux conseillers en placements et aux investisseurs des stratégies de placement novatrices qui visent à faire fructifier leur patrimoine à long terme, et le métavers en est un autre excellent exemple, a déclaré Kelly Creelman, vice-présidente principale, Produits et marketing, Fidelity Investments Canada s.r.i. Le FNB, qui met à profit l'expertise réputée de Fidelity en matière de placements, son vaste réseau mondial et ses capacités de recherche, élargira la gamme de placements thématiques de Fidelity et offrira aux investisseurs un accès à des sociétés qui pourraient transformer le monde numérique. »

Le métavers est un sujet qui a pris de plus en plus d'importance au cours des dernières années. À la fin de 2021, les produits de placement axés sur le métavers ont commencé à faire leur entrée sur le marché canadien des investisseurs particuliers. À l'instar du Web 2.0 ou des téléphones intelligents au cours des deux dernières décennies, le métavers pourrait transformer radicalement nos expériences numériques, du divertissement et des achats aux réunions d'affaires virtuelles. On estime que le chiffre d'affaires annuel du métavers pourrait s'élever à plus de 1 billion de dollars[1], et de nombreuses sociétés s'y intéressent de plus en plus.

Le métavers est un terme utilisé pour décrire un éventuel état d'Internet caractérisé par un réseau de réalité augmentée et des mondes virtuels persistants et partagés par un grand nombre d'utilisateurs. Le métavers permet de participer à diverses expériences en ligne de façon plus immersive, grâce à l'utilisation d'appareils comme des casques de réalité virtuelle (RV) ou de réalité augmentée (RA).

Étant donné que le métavers pourrait être la prochaine itération de l'expérience virtuelle et pourrait donc jouer un rôle clé dans de nombreux aspects de nos vies, il pourrait représenter une occasion de placement considérable. Les progrès dans des domaines tels que la capacité informatique, l'infrastructure numérique et les technologies de réalité étendue, y compris les casques de RV et de RA et le traitement des paiements numériques, seront essentiels pour ouvrir la voie à l'avenir.

Le FNB indiciel Fidelity Métavers total et son fonds commun de placement offriront aux conseillers en placements et aux investisseurs une exposition aux sociétés susceptibles de jouer un rôle de premier plan dans le développement des expériences, des capacités et de l'économie du métavers, le tout dans un produit pratique.

Le FNB indiciel Fidelity Métavers total cherche à reproduire, autant que possible et avant déduction des frais et des charges, le rendement de l'indice Fidelity Canada Métavers total.

La composition cible de cet indice est environ :

85 % dans la catégorie du métavers;

15 % dans la catégorie du secteur des paiements numériques et des cryptomonnaies. L'exposition au secteur des paiements numériques et des cryptomonnaies est plafonnée à 15 % de l'indice total.

Geode Capital Management LLC, gestionnaire de placements systématiques mondial qui gère un actif de plus de 1 billion de dollars américains au 31 décembre 2021, agira à titre de sous-conseiller du FNB et du Fonds FNB.

Pour plus de renseignements, visitez fidelity.ca.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs financiers et personnels.

Étant une société privée, nous déployons nos ressources et nos employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 190 milliards de dollars pour nos clients (au 17 mai 2022), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation, des fondations et bien d'autres.

Fidelity est fière d'offrir aux investisseurs un éventail complet de fonds communs de placement regroupant des titres canadiens, étrangers, mondiaux et axés sur le revenu, des FNB, des stratégies de répartition de l'actif, des portefeuilles gérés, des produits d'investissement durable, des fonds communs de placement alternatifs et un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.





Tout placement dans un fonds commun de placement ou un FNB peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ DU FOURNISSEUR D'INDICES

Le FNB est indexé selon l'indice Fidelity Canada Métavers total. L'indice est conçu pour refléter le rendement des actions d'émetteurs du monde entier qui sont liées au métavers ou à l'économie numérique. Le FNB n'est pas parrainé, avalisé, vendu ou promu par Fidelity Product Services LLC (« FPS »). FPS ne fait aucune déclaration quant à l'opportunité d'investir dans le FNB. Le prospectus renferme plus de détails concernant la relation limitée qu'entretient FPS avec Fidelity et tout fonds ou FNB connexe.

