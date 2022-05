Simbec-Orion modernise la qualité et la conformité avec Veeva Vault Quality Suite





Le CRO mondial rationalisera la gestion du contenu et les qualifications de formation pour plus d'efficacité et de transparence

BARCELONE, Espagne, 18 mai 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que Simbec-Orion, un organisme de recherche sous contrat (CRO) à service complet, utilise Veeva Vault QualityDocs et Veeva Vault Training pour simplifier la gestion des documents et la formation en matière de conformité dans le domaine de l'assurance qualité (AQ). En tirant parti des applications Veeva Vault Quality Suite sur une seule plateforme, Simbec-Orion améliorera la visibilité sur la documentation de qualité et les exigences de formation pour s'assurer que les équipes sont à jour sur les dernières normes de l'industrie. Grâce à cette approche unifiée, l'entreprise peut obtenir des données de haute qualité, accélérer l'exécution et maintenir la conformité pour ses commanditaires.

« Nous faisons continuellement progresser notre structure numérique afin d'offrir plus d'efficacité à nos clients », a déclaré Jim Kendall, directeur de l'information chez Simbec-Orion. « L'ajout des applications Veeva Vault Quality Suite fait progresser notre gestion contrôlée des documents et de la formation, en apportant des améliorations spécifiques aux processus, telles que l'établissement de stratégies, de SOP, d'instructions de travail et de listes de lecture essentielles. »

Simbec-Orion offre des services de gestion d'essais cliniques dans plus de 30 pays, spécialisés dans la pharmacologie clinique, l'oncologie et les maladies rares. L'ajout de Vault QualityDocs et de Vault Training s'appuie sur le succès de l'entreprise avec Veeva Vault Clinical Suite et fait progresser sa transformation numérique. Désormais, Simbec-Orion disposera de systèmes modernes pour améliorer les processus de qualité, faciliter la formation et assurer la conformité.

« Veeva Vault QualityDocs et Veeva Vault Training offrent à nos équipes un accès basé sur les rôles pour qu'elles puissent facilement voir les relations entre les processus afin de piloter des actions et des flux de travail de qualité », a déclaré Alison Hughes, responsable de l'habilitation opérationnelle chez Simbec-Orion. « L'amélioration et la simplification des procédures comme celles-ci nous rendent plus rapides et plus efficaces tout en respectant la conformité. »

« Simbec-Orion s'engage à promouvoir l'efficacité et la rapidité grâce à l'exécution numérique et nous sommes fiers de soutenir leurs efforts avec des systèmes de qualité avancés », a déclaré Sofia Lange, directrice de la stratégie, Qualité et fabrication chez Veeva Vault. « Les applications Veeva Vault Quality Suite contribueront à renforcer leurs processus d'AQ et à améliorer la qualité et la surveillance de leurs opérations. »

Découvrez pourquoi de plus en plus d'organisations modernisent leurs opérations de qualité sur une seule plateforme unifiée lors du Veeva R&D and Quality Summit . Les professionnels du secteur des sciences de la vie peuvent s'inscrire à l'événement en personne à Zurich le 8 juin 2022.

Informations complémentaires

Pour en savoir plus sur Veeva Vault Quality Suite, consultez le site veeva.com/eu/VaultQuality

Rejoignez Veeva sur LinkedIn : linkedin.com/company/veeva-systems

Suivez @veeva_eu sur Twitter : twitter.com/veeva_eu

À propos de Simbec-Orion

Simbec-Orion est un CRO à service complet réactif et agile qui possède une expertise spécialisée en pharmacologie clinique, en oncologie et en maladies rares. Parfaitement structurés, nous fournissons des solutions complètes de développement clinique pour les développeurs de médicaments de petite et moyenne taille, dirigés par une équipe de direction centralisée. En mettant l'accent sur des solutions sur mesure et évolutives, nous adapterons notre style de livraison, nos communications et nos opérations aux exigences de votre projet, vous aidant ainsi à atteindre vos objectifs cliniques et commerciaux. Parce que notre but est le même que le vôtre : améliorer la vie des patients. Pour plus d'informations, rendez-vous sur simbecorion.com .

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, consultez le site veeva.com/eu .

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont fondées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, y compris les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-K pour la période se terminant le 31 janvier 2022, que vous pouvez trouver ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur notre activité se trouve aux pages 13 et 14), et dans nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC, auxquels vous pouvez accéder sur sec.gov .

Contact :





Jeremy Whittaker Veeva Systems +49 6950955486 [email protected] Deivis Mercado Veeva Systems +1-925-226-8821 [email protected] Karen McCusker Simbec-Orion +44 1753 578 080 [email protected]



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 18 mai 2022 à 07:26 et diffusé par :