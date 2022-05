PwC Belgium et BR-AG collaborent sur une plateforme agile pour libérer la valeur derrière les rapports réglementaires





Alors que les exigences en matière de rapports réglementaires deviennent plus complexes et que les régulateurs sont plus exigeants sur la qualité des données, les institutions financières doivent faire face à des processus de rapports réglementaires qui prennent du temps et gérer les risques associés. Pour relever ce défi, PwC Belgium, avec le soutien du collaborateur technologique BR-AG, a développé Regulatory Reporting Insights,alimenté par les solutions ATOME Matter et ATOME Particles de BR-AG.

« Je suis enthousiasmé par les opportunités que cette collaboration améliorée avec notre partenaire technologique de confiance BR-AG va apporter. Cela permet aux institutions financières non seulement d'accéder immédiatement à un niveau de confiance accru dans leurs rapports réglementaires, mais aussi de débloquer les informations contenues dans ces rapports, qui n'étaient auparavant accessibles qu'aux superviseurs. »

Jeroen Bockaert, associé et responsable des produits et services chez PwC Belgium

« C'est une véritable source d'inspiration que notre collaboration avec PwC ait abouti à la mise au point de cet outil de pointe, fondé sur des données. En tant qu'experts en technologie, nous nous concentrons sur l'évolutivité et la réutilisation de l'architecture des données à des fins différentes et, surtout, sur la confiance dans les solutions que nous fournissons. Il s'agit en effet d'un pas en avant vers une nouvelle culture du reporting pour les institutions financières, qui bénéficient désormais d'un tel niveau de visibilité et de confiance dans les données que la conformité et l'atténuation des risques deviennent transparentes. C'est essentiel pour leur croissance durable. »

Micha? Piechocki, PDG et cofondateur de Business Reporting Advisory Group (BR-AG)

La technologie au coeur de la chaîne de valeur des rapports réglementaires

La confiance dans les données est la composante essentielle de toute entreprise dans le domaine des rapports réglementaires et va au-delà de la conformité. Face à des exigences réglementaires extrêmement strictes en matière de rapports, les entreprises se tournent vers des conseillers de confiance pour rationaliser leurs processus de reporting et intégrer les solutions les plus efficaces et les plus fiables. En combinant la longue expérience de PwC dans la prestation de services aux institutions financières et le savoir-faire de BR-AG dans l'application de la technologie aux processus de reporting réglementaire, le résultat final est une plateforme permettant de faciliter la confiance tout au long de la chaîne de valeur du reporting et d'utiliser les données au maximum de leur potentiel.

Des besoins différents, un seul écosystème

Comprendre la variété des besoins des parties prenantes du département, Regulatory Reporting Insights répond aux demandes de données de plusieurs équipes gérant les finances, les risques et les rapports réglementaires. Alimentée par les logiciels ATOME Matter et ATOME Particles de BR-AG, la plateforme traduit des rapports complexes en aperçus visuels des informations clés des rapports réglementaires et ajoute un degré de confiance à votre assurance qualité des données.

À propos de BR-AG :

Business Reporting- Advisory Group (BR-AG) est une société polonaise qui fournit des solutions RegTech aux institutions financières en Europe et des services dans l'utilisation des normes d'échange de données telles que XBRL, ISO 20022 et SDMX. En fusionnant notre expérience dans le domaine des données réglementaires et de la technologie, BR-AG a développé des plateformes de données réglementaires : ATOME Matter et ATOME Particles pour favoriser l'interopérabilité, l'agilité et la collaboration en matière de conformité réglementaire.

https://br-ag.eu/

À propos de PwC Belgium :

Chez PwC, notre objectif est d'instaurer la confiance dans la société et de résoudre des problèmes importants. Nous sommes un réseau de cabinets présents dans 155 pays et employant plus de 284 000 personnes qui s'engagent à fournir des services d'assurance, de conseil et de fiscalité de qualité.

Pour en savoir plus et nous dire ce qui compte pour vous, rendez-vous sur le site www.pwc.be .

PwC désigne le réseau PwC et/ou un ou plusieurs de ses cabinets membres, chacun d'entre eux étant une entité juridique distincte. Veuillez consulter www.pwc.com/structure pour plus d'informations.

