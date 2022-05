/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - OÙ S'EN VA LE TOURISME? - CONFÉRENCE DE L'HONORABLE RANDY BOISSONNAULT/





MONTRÉAL, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à assister à une conférence de l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances du Canada, le mercredi 18 mai de 11 h 30 à 13 h 30.

Pour sa première venue à la tribune de la Chambre, le ministre reviendra sur les actions gouvernementales en soutien au secteur durant la pandémie et présentera sa vision pour le tourisme. Nous aurons l'occasion d'aborder des sujets comme l'adaptation des stratégies touristiques aux nouvelles réalités environnementales, l'enjeu de la pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur et les investissements nécessaires dans de nouvelles destinations touristiques afin d'assurer le développement de cette industrie importante pour le Grand Montréal.

Date : Mercredi 18 mai 2022



Lieu : Montréal Marriott Château Champlain

Salle Tidan

1050, rue De La Gauchetière Ouest

Montréal, Qc

H3B 4C9



Heure : De 11 h 30 à 13 h 30



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès de Jean-Baptiste Portrait par courriel à [email protected] ou par téléphone au 514 871-4000, poste 4072

