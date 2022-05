IG Gestion de patrimoine annonce que des changements à un fonds et à une catégorie sont approuvés par les porteurs de titres





WINNIPEG, MB, le 18 mai 2022 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (IG) a annoncé aujourd'hui que les changements proposés au Fonds d'entreprises québécoises IG Mackenzie et à la Catégorie Entreprises québécoises IG Mackenzie, qui avaient initialement été annoncés le 11 mars 2022, ont été approuvés par les porteurs de titres lors d'une réunion tenue le 17 mai 2022.

Les changements visent à procurer aux investisseurs des occasions accrues en ce qui concerne la gestion et la diversification des portefeuilles ainsi qu'un potentiel de rendement à long terme plus élevé. Les changements prendront effet à la fermeture des bureaux le ou vers le 20 mai 2022.

Fusion de fonds

La fusion suivante a été approuvée par les porteurs de parts :

Fonds actuel

(Fonds fusionné) Fusionné avec

(Fonds prorogé)



Fonds d'entreprises québécoises IG Mackenzie Fonds d'actions canadiennes IG Mackenzie

Modification des objectifs de placement, stratégies de placement et noms de certaines catégories

Le changement suivant a été approuvé par les actionnaires :

Catégorie

Fonds Changement de nom de catégorie Catégorie Entreprises québécoises IG Mackenzie investira dans Fonds d'actions canadiennes IG Mackenzie Catégorie Actions canadiennes IG Mackenzie

Vous trouverez des renseignements plus détaillés au sujet des fusions de fonds et des modifications d'objectifs de placement dans le communiqué intitulé IG Gestion de patrimoine annonce des changements à ses produits pour améliorer le rendement et offrir des avantages accrus aux clients.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondé en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG offre une gamme étendue d'autres services financiers. IG Gestion de patrimoine détenait un actif sous services-conseils de 111,6 milliards de dollars au 30 avril 2022 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'environ 257,4 milliards de dollars au 30 avril 2022.

SOURCE IG Gestion de patrimoine

Communiqué envoyé le 18 mai 2022 à 07:00 et diffusé par :